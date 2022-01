Førjulstiden er den perfekte tiden for å utnytte juleglade nordmenn

Annonse

I år er det flere ting som er annerledes. Vi oppfordres til å holde oss mest mulig inne for å kunne feire julen sammen med våre nærmeste. Som et resultat av koronadugnaden, er det også langt flere som handler julegavene digitalt. NHOs prognoser viser at netthandelen i julehandelsmånedene antas å vokse med hele 24 prosent fra 2019.

Det digitale gir mange goder. Du kan sitte hjemme i sofaen, fyre i peisen, drikke kakao å bestille julegaver på nettet mens høststormen herjer ute. Men dessverre fører også den digitale julegavehandelen med seg flere digitale trusler.

Julenissens liste

Som digital nissehjelper har jeg her listet opp slemme ondsinnede angrep du bør være obs på i juletiden:

Aktører som utgir seg for å være for eksempel PostNord, Bring eller andre utleveringsaktører. Dersom du får en SMS om at en pakke er på vei til deg, er det derfor lurt å sjekke om du faktisk har bestilt en pakke. Det kan du gjøre ved å logge inn på siden til den aktuelle leverandøren. Dersom hentemeldingen faktisk er reell, skal det også stå på din bruker.

Ser du et tilbud på nettet som virker alt for godt til å være sant, så er det mest sannsynlig det.

Vær obs på hvilke nettsider du går inn på. Dersom du ikke kjenner nettsiden, er det smart å ta et Google-søk, for å lese andres anmeldelser av nettstedet.

Ha et bevist forhold til eposter du mottar rundt juletider. Epost fra sjefen eller HR om at «Vi leverer ut julebonus, trykk her for å legge inn kontonummer», er en typisk svindelmail. Vurder om eposten ser mistenkelig ut, og forhør deg med kolleger dersom du er i tvil. Dersom du er usikker på avsenderen – ta en ekstra runde og vurder legitimiteten til aktøren. Er du fremdeles i tvil kan det være lurt å forhøre seg med andre personer, eller kontakte aktøren direkte for å høre om de er kjent med innholdet.

Bevissthet og julekos

Julen er tiden for å hygge og kose seg, og det fortjener vi kanskje ekstra mye i år. Det er likevel viktig å erkjenne at ikke alle har gode intensjoner, og at vi derfor også må være litt på vakt. Midt i bakingen av de syv kakesortene, kan det snike seg inn et ondsinnet angrep som dessverre kan ødelegge julekosen. Vær derfor årvåken og bevisst på truslene som kan ramme deg, slik at du unngår uønskede hendelser, og kan fokusere på julekos og tre nøtter til Askepott.

Elisabeth Fossmark, sikkerhetsrådgiver, Sopra Steria