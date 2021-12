Slik beskytter du barna på internett

Annonse

Selv om barna våre er flinkere enn oss foreldre til å finne fram på en smarttelefon eller PC, må vi huske at vi ikke må forveksle evne med modenhet. Også de mest tekniske og kreative av barna våre trenger at vi som foreldre lærer dem hvordan de navigerer på nettet på en ansvarsbevisst måte.

Multi-State Information Sharing and Analysis Center (MS-ISAC) kom nylig med en rekke anbefalinger, og som forelder til fem barn syns jeg dette var meget gode tips for å beskytte barna og hjemmenettverkene våre.

Jeg deler dem derfor her og håper det kan bevisstgjøre alle som har barn.

Hold programvaren oppdatert

Tenk på alle enhetene i din husstand som er koblet til internett: Telefoner, nettbrett, datamaskiner, spillsystemer, smarte apparater, til og med lyspærer! En av de viktigste tingene du kan gjøre for å holde enhetene dine trygge, er å sørge for at de er oppdaterte og bruker den nyeste programvaren.

Når enhetene dine varsler deg om en programvareoppdatering, installer oppdateringen med en gang eller angi at den skal oppdateres automatisk. Disse oppdateringene lukker smutthull som hackere kan bruke for å få tilgang til for eksempel passord, betalingsinformasjon, bilder og mer.

Sørg alltid for at du vet hvilke apper som er på barnas enheter, hva appene gjør og hva slags informasjon de overvåker eller samler inn. Dette kan enkelt gjøres ved å sjekke appinnstillingene og personvernerklæringen.

Hvis du har barn som gjerne installerer alt som ser nytt og prangende ut, bør du vurdere å kreve en PIN -kode eller passord bare du kjenner før du tillater installasjon av nye applikasjoner.

Bruk et filter

Det å surfe på nettet kan være risikabelt. Det er ikke sikkert barn ser at lenken som vennens hackede konto nettopp sendte dem til et gratis spill, er et ondsinnet nettsted i forkledning.

Det finnes en teknisk løsning som kalles DNS-filtrering, som hindrer at PC-er, mobiltelefoner og andre enheter i nettverket kobler seg til «dårlige» nettsteder. Dette er en gratis og enkel måte å forhindre alt fra svindelforsøk, spionprogramvare og virus på. Tjenestene er så nyttige at noen av de største IT -selskapene i verden har gått sammen for å tilby det gratis til brukerne.

Her er noen gratis alternativer for DNS -filtrering for familier:

Annonse

• Quad 9: Blokkerer ondsinnede nettsteder ved å slå opp i en liste som oppdateres hvert minutt: https://www.quad9.net

• CleanBrowsing: Gratistjeneste som fokuserer på personvern for husholdninger med barn. Det gir tre gratis filteralternativer og blokkerer de fleste voksne nettsteder: https://cleanbrowsing.org/

• OpenDNS: Denne tjenesten fra Cisco har to gratis alternativer: Family Shield og Home. Disse er utrolig nyttige for å overvåke og forhindre tilgang til voksne nettsteder, samt generell internettsikkerhet og ytelse: https://www.opendns.com/

Snakk med barna dine

Det er viktig å snakke med barna om cybersikkerhet, slik at de føler seg trygge. I tillegg til å justere personverninnstillinger og foreldrekontroll på enheter barna bruker, må du sørge for at de lærer hvordan de kan oppdage uvanlig oppførsel, og oppmuntre dem til å fortelle deg om det.

Lær barna dine om riktig oppførsel på nettet. Følg med på skjermtiden deres, og sørg for at du vet hvem de snakker med på nettet. Snakk med dem om viktigheten av å holde noe informasjon privat – for eksempel navn, hjemmeadresse og telefonnummer.

Sjekk appene og enhetene deres ofte for å forsikre deg om at de ikke har slått på posisjonsdeling eller har gjort kontoer på sosiale medier offentlige for alle og enhver. Når de blir eldre må du minne dem på at når informasjon først er på nettet, så er den der for alltid.

Cybersikkerhet var ikke noe tidligere foreldregenerasjoner måtte bekymre seg for når de oppdro barna sine, men nå er det en stor del av livene våre. La oss gi barna våre grunnlaget de trenger for å kunne delta trygt og sikkert i dagens tilkoblede verden.

Kim Hansen, sikkerhetsspesialist i Sicra