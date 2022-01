Tre spådommer for 2021: Dette er trendene korona har satt fart på

Annonse

Ingen kunne ha forutsett hvordan 2020 skulle endre vilkårene for næringslivet. Mange norske ledere har lært betydningen av digital transformasjon i ordets rette forstand: Det handler om å lage en her-og-nå-plan raskt for å sikre at virksomheten selger, betjener, markedsfører og fungerer i et marked der digitalisering vinner stadig større terreng.

Selv om restriksjonene forhåpentligvis snart vil løses opp, vil næringslivet merke konsekvensene av pandemien i mange år fremover. Her er de tre viktigste trendene vi tror vil prege 2021.

Høyere digitale forventninger vil øke bruk av kunstig intelligens

I 2020 så vi hvor raskt forbrukere blir vant til ny teknologi. Med nye, smarte løsninger kunne vi opprettholde kontakten med familie, venner og kolleger, handle dagligvarer, la oss underholde og bruke ulike online-tjenester som om vi aldri har gjort annet.

Spørsmålet er om virksomhetene klarer å tilpasse seg like raskt? Svaret er at vi ikke har noe valg. Våre undersøkelser viser at den globale omsetningen fra netthandel hadde en rekordøkning på 54 prosent i 2020. For å holde tritt med denne utviklingen, og kunne engasjere og betjene de mange nye, digitale kundene på en effektiv måte, forventer vi å se en markant økning i bedrifters bruk av kunstig intelligens (KI). Også programvareagenter (bots) vil brukes i større grad, slik at bedriften kan være tilgjengelig for kundene døgnet rundt.

Skyløsninger vil muliggjøre den fleksible arbeidsplassen

Bedriftene som har klart seg best under krisen har til felles at de bruker skyløsninger. Med verktøyene for å kunne jobbe hjemmefra på plass, ble mange av deres koronautfordringer løst.

Selv er jeg tilhenger av en fleksibel arbeidsplass der vi kan jobbe hvor som helst og når som helst. Hjemmekontoret har fått en større plass i livene våre, også når vi kan vende tilbake til kontoret. Samtidig må vi ikke glemme å holde et øye med, og håndtere, de sosiale endringene det medfører. Her mener jeg ledere har et nytt og stort ansvar: å opprettholde samholdet og følelsen av å være del av et fellesskap.

Bedriftens samfunnsansvar vil ha enda større betydning

Nyhetsbildet i 2020 har vært spekket med viktige saker hver eneste uke, og det er kanskje vanskelig å huske hva som skjedde i starten av året, da viruset traff Norge. La oss ikke glemme at flere norske bedrifter raskt tok ansvar for å hjelpe samfunnet der det trengtes. Blant annet gikk brennevinsprodusenten K.G. Puntervold fra produksjon av akevitt og gin til produksjon av håndsprit, og Janusfabrikkene i Arna utenfor Bergen satte produksjonen av ullundertøy på vent for å lage munnbind.

2020 bekreftet at næringslivet er en viktig plattform for å skape positive endringer i samfunnet. Det ser vi tydelig i min bransje, hvor vi er mange som kjemper om dyktig arbeidskraft innen IT. Stadig flere ønsker å jobbe for et selskap der de aktivt kan bidra til å gjøre en forskjell i samfunnet og anser selskapenes CSR-arbeid som en parameter for nettopp dette.

Ikke glem å ta et tilbakeblikk

Disse tre trendene er bare noen av mange som 2020 har satt fart på. Det kan være fristende å gå tilbake til det normale i 2021 når koronaen tillater det, men for virksomheter er det viktig å analysere året som har vært og ta lærdom av det. En ny normal er skapt, og for å komme sterkt ut av 2020 og inn i det nye året, må vi ta inn over oss hvilke trender krisen har bidratt til å akselerere.

Per Haakon Lomsdalen, norgessjef i Salesforce