Fra kaos til katalysator

Tre sjokkbølger traff verden da koronapandemien var en realitet tidlig i 2020:

1. Fysisk: Treffer både de som blir syke, de som tar vare på dem og de som er redd for selv å bli smittet. For virksomheter innebærer dette økt fokus på sikker drift samtidig som de tar vare på ansatte, samarbeidspartnere og kunder.

2. Profesjonelt: Arbeidsledigheten har økt og mange virksomheter står ovenfor en eksistensiell krise. Dermed øker behovet for å vurdere ny teknologi i arbeidet med å kutte kostnader og skape vekst på samme tid.

3. Sosialt og økonomisk: Pandemien har dyptgripende effekt på samfunnet, kapital og næringslivet. En fallgruve er å fokusere på worst-case-scenarier som vi ikke kan påvirke, fremfor det vi kan påvirke; investering og deling av kunnskap.

Samtidig er det en realitet at mange av de grunnleggende utfordringene virksomheter står overfor i dag, egentlig ikke er så forskjellige fra de som fantes før pandemien. De krever bare raskere tenking og øyeblikkelig handling.

Vær relevant

Dette er noen av dem som kan bidra til at virksomheter holder seg relevante nå og i nær fremtid.

Moderniser data: Å sitte på terrabyte med data uten å bruke informasjonen til å skape forretningsmuligheter, er ikke lenger bærekraftig. Å forbedre beslutninger og kundeopplevelser med anvendt intelligens er nærmest umulig, uten data som er relevante, tilgjengelige og sikre.

Kvitt deg med gammel programvare: Mange IT-ledere føler seg fanget i gammel programvare. Samtidig er tilgangen på verktøy og prosesser som realiserer verdien i data lagret på datasentre over hele verden, stor. Den første fasen av en fullstendig programvarerevisjon innebærer å forstå hvilke applikasjoner og prosesser det lønner seg å modernisere, hvilke som bør få være i fred, og hvilke som kan slås av.

Jobb hensiktsmessig: Pandemien har sendt hundretusenvis av ansatte på hjemmekontor og gjort det enda tydeligere at vi har behov for å kunne jobbe fra hvor som helst. Dermed blir det også viktigere for nærings- og teknologiledere å lykkes i arbeidet med å skape en inkluderende, kunnskapsdelende kultur i disse «nye» organisasjonene.

Oppdater (for)brukeropplevelsen: Muligheten til å treffe med rett innhold og informasjon til rett tid, i en hvilken som helst situasjon og på utallige flater og enheter har aldri vært større. En dypere forståelse for hva kunden ønsker og trenger, avhengig av hvor i kundereisen de befinner seg, kan bidra til å endre livssyklusen for etterspørsel på lengre sikt.

Utvikle programvare for den nye økonomien: Verktøyene, metodene og teknologien som hjelper deg å bli en bedre bank, et bedre forsikringsselskap og en bedre forhandler, finnes allerede. Men for å lykkes med nye programvareløsninger er det minst like viktig å tenke igjennom hvordan IT-teamet er strukturert, hvordan de jobber, blir belønnet og samarbeider med partnere. Ved å starte i det små kan man redusere risikoen og samtidig vise resultater på kort sikt – før man eventuelt skalerer opp og rigger for et langsiktig perspektiv.

Digitaliser kjerneoppgaver: Arbeid som bare for noen måneder siden ble betraktet som umulig å digitalisere, befinner seg i dag i skyen. Alle virksomheter har sannsynligvis mye å hente på å effektivisere og digitalisere deler av forsyningskjeden, HR, økonomi og bransjespesifikt prosessarbeid.

Modernisere skyen: I flere år har IT-ledere kuttet kostnader, satt arbeid ut til tjenesteleverandører og flyttet data og prosesser ut i skyen. Men dette var i realiteten bare første fase. I dag finnes det knapt noen grunn til ikke å flytte til kostnadseffektive «programvare som en tjeneste»-plattform i arbeidet med å redusere kostnadene knyttet til ikke-kritisk arbeid.

Øk sjansene!

nn Å være næringslivsleder i dag handler mer om å tenke som en oppdagelsesreisende enn å navigere et skip langs en forhåndsbestemt kurs. Vi vet med sikkerhet at verden i dag gjør det umulig å spå med presisjon. Men vi vet også at det er ting vi kan gjøre som øker sjansen for å lykkes som organisasjon i fremtiden.

Paul Roehrig, leder for strategi og vekst i Cognizant Digital Business