Ønsker større mangfold i sikkerhetsbransjen

Det er en generell oppfatning i samfunnet om at it-sikkerhet er noe helst menn gjør. Likevel er det ingenting ved teknologifaget som tilsier at menn skal være dyktigere på cybersikkerhet enn kvinner. Vi trenger flere kvinnelige rollemodeller. Sammen må vi jobbe systematisk for å øke kvinneandelen og fortelle unge jenter om mulighetene i dette spennende faget.

For at Norge skal bli bedre på digitalisering trenger vi hele bredden av kompetente ressurser. Derfor tok vi, Anette Roll Richardsen og Kristin Stensvik i Watchcom, initiativet til å starte nettverket Women in Cybersecurity Norway. Hensikten med nettverket er å skape en arena som bidrar til at flere velger sikkerhetsbransjen, hvor kvinner kan løfte hverandre frem, møte rollemodeller, og hvor erfarne og nyutdannede kan inspirere, diskutere og lære av hverandre.

Initiativet har blitt tatt godt imot av bransjen, og en rekke profilerte kvinner er med i styringsgruppa: Monica Verma, CISO Helsedirektoratet, er genuint opptatt av faget og har egen blogg og podcast i tillegg til å sitte i styret i Cloud Security Alliance. Kristine Beitland, Director Corprate Affairs Norway i Microsoft, er et kjent navn i bransjen, en viktig rollemodell og sterk bidragsyter til å vekke yngre jenters interesse for teknologi. Astri Marie Ravnaas, Senior Information Security Engineer i Orkla, er tross sin unge alder allerede et kjent navn i sikkerhetsbransjen og sitter også i Styret i ISF. Mona Margrethe Bærug, Channel Manager Fortinet, har jobbet flere år i bransjen med mange ulike teknologier og er en viktig stemme i bransjen.

Sammen ønsker disse kvinnene å vise at dette fremtidsrettede faget er for alle. Nettverket skal være en arena hvor det føles godt å holde sin første store «talk», og hvor du vet at alle heier på deg. Gode rollemodeller og slike arenaer trengs da kvinner er underrepresentert i bransjen og mange trenger å bygge større selvtillit når det kommer til sikkerhetsfaget.

Det er skapt en oppfatning av at tekniske ferdigheter betyr mest i cybersikkerhet, men sannheten er at vi trenger bredere akademisk bakgrunn, flere kvinner og mer mangfold på en rekke områder, for å møte cybertruslene og skape et tryggere samfunn. Vi står overfor nye hybride trusler hver dag og komplekse sikkerhetsutfordringer løses best når de angripes fra ulike perspektiv. Bransjen trenger derfor også samfunnsvitere, psykologer, jurister, økonomer og en rekke andre fagkunnskaper.

Jenter – bli med i sikkerhetsbransjen!

Anette Roll Richardsen Watchcom Security Group

Monica Verma, CISO Helsedirektoratet

Mona Margrethe Bærug, Channel Manager Fortinet