Digitaliseringen er ikke styrket med regjeringens omrokering

Det ble en kort karriere for Nikolai Astrup (H) som digitaliseringsminister. FrPs utgang fra regjeringen medfører store omrokeringer, og Astrup går nå over i en ny rolle som kommunal- og moderniseringsminister. Det er litt synd, for Astrup har greid å skape entusiasme på digitaliseringsfronten – både i it-bransjen og i (det viktigste) offentlig styre og stell.

Men om det har fryktelig mye å si er heller tvilsomt. Posten var uansett i det store symbolikk, da fagfeltet allerede var dekket opp i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Nå har Erna Solberg bestemt seg for å flytte "distriktene" inn i "digitaliseringen", med Linda Hofstad Helleland (H) ved roret. Slik at vi nå har et Kommunal- og moderniseringsdepartement – med en underlagt distrikt- og digitaliseringsminister. Hva som i 2020 er forskjellen på modernisering og digitalisering er det vanskeligere å forstå.

Det var et selvstendig poeng som ble adressert ved å opprette en egen post for en digitaliseringsminister. Det kommuniserte en dedikert satsing - og delegerte samtidig et tydelig ansvar. Det forsvinner når digitalisering blandes med andre statlige oppgaver. Slik sett har verken moderniseringen heller digitaliseringen blitt styrket med landets nye mindretallsregjering.