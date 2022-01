Kjenner du årets rollemodell?

Annonse

ODA Awards er en kåring av den kvinnen, mannen og organisasjonen som har bidratt mest til kjønnsmangfold i teknologibransjen. Den bidrar til å synliggjøre de rollemodellene som aktivt har satt mangfold på sin agenda og som inspirerer til videre arbeid, både for seg selv og andre. I tillegg fremhever prisen de organisasjonene som er best på mangfold, og det er de arbeidsplassene som vil være vinnerne i kampen om de beste hodene.

Det som gjør prisen viktig er at den setter søkelys på betydningen av økt mangfold og kjønnsbalanse. Prisen bidrar til å synliggjøre og anerkjenne de rollemodellene og organisasjonene som målrettet jobber for å skape økt mangfold i næringslivet.

Men hva er det som gjør at en pris for likestilling fortsatt er relevant i dagens samfunn?

Vi i ODA mener at vi fortsatt har en lang vei igjen å gå for kjønnsbalanse i arbeidslivet, og da trenger vi å løfte frem flere kvinner i ledende posisjoner og styreverv. I tillegg trenger vi enda flere kvinner som jobber med it og teknologi, som er med på å forme fremtiden vår. Mangfold gjenspeiler samfunnet vi har i Norge, og morgendagens ledere vil etterspørre dette.

ODA Awards er en anerkjennelse av bransjens felles kamp for økt mangfold og kjønnsbalanse. Den inspirerer til å fortsette dette viktige arbeidet med å løfte frem kvinner og styrke kvinner i lederskap og utvikling av teknologi. Anerkjennelsen er med på å fremme de organisasjonene som er dyktige på å skape arbeidsplasser som gjenspeiler samfunnet vi lever i. Prisen synliggjøre også de mennene som hver dag brenner for å få flere kvinner i ledende posisjoner, fordi det skaper bedre resultater for selskapet.

Hvem fortjener prisen?

ODA Awards Woman og Man går til de personene som har bidratt mest til ODAs mål om kjønnsbalanse, samt til at flere kvinner griper muligheter innen teknologi. ODA Award Organization går til den organisasjonen som har imponert mest med konkrete resultater i sin strategiske satsing på mangfold. Felles kriterier for vinnerne er at de:

Kan vise til konkrete resultater for økt mangfold

Synliggjør rollemodeller utover egen organisasjon

Engasjerer og inspirerer til mangfold på tvers av bransjen

Er et forbilde som identifiserer seg med verdiene til ODA: Inspiration, Bravery, Empowerment, Passion

Kjenner du noen?

Hvis du kjenner en mann, kvinne eller organisasjon du tenker fyller kriteriene, kan du nominere dem via ODA sine sider (her). Siste frist for å nominere noen er 18. april.

Selve prisutdelingen foregår på Inspirasjonsdagen, som arrangeres digitalt den 7. mai. Denne konferansen arrangeres av frivillige kvinner fra techbransjen i samarbeid med Oslo Business Forum, og er åpen for alle med interesse for teknologi. Det er ingen plassbegrensning, og man kan melde seg på her!

Vi gleder oss til å lese om de inspirerende endringsagentene dere melder inn, og ser fram til å bli bedre kjent med kandidatene!

Ingrid Skrede, CMO i Ludenso og Randi Mogerhagen, Key Account Manager i Schneider Electric, frivillige i ODA Nettverk