Nå begynner arbeidet med markedsplassen for skytjenester

Markedsplassen skal tilby rammeavtaler og dynamiske innkjøpsordninger (DPS) som skal forenkle reisen ut i skyen for offentlige virksomheter. Satsningen har sin bakgrunn i Nasjonal strategi for bruk av skytjenester fra 2016 som anbefaler å øke bruk av skytjenester i offentlig sektor. Fordelene er mange, blant annet økt fleksibilitet, bedre sikkerhet, innovasjon og mindre klimaavtrykk. I Statsbudsjettet for 2020 er det satt av midler til etablering av markedsplassen og vi er kun et vedtak i Stortinget unna et grønt lys for å starte opp. Markedsplassen skal kunne brukes av alle offentlige virksomheter, også kommunene.

Risiko

Sikkerhet står sentralt i vurdering av skytjenester. Å ha sine data andre steder enn på egne servere har lenge vært forbundet med stor risiko, og mange har foretrukket å ha sine data så nær som mulig. Markedsplassen skal bidra til at virksomhetene kan håndtere sikkerhet på en forsvarlig måte i anskaffelser av skytjenester, men virksomhetene har selv ansvaret for de konkrete vurderingene av risiko og sikkerhet.

Forprosjektet fra 2018 anbefalte etablering av markedsplassen. Ulike scenarier ble vurdert som aktuelle, og disse er det arbeidet videre med i 2019. Den mest aktuelle løsningen er basert på rammeavtaler og DPS-ordninger kombinert med kontroll av sikkerhet og veiledning. Det planlegges nå for at markedsplassen skal tilby rammeavtaler og DPS-ordninger som skal gjøre reisen ut i skyen enklere og mer kostnadseffektiv. DPS anses egnet til kjøp av standardiserte tjenester hvor man unngår å «binde» markedet og ikke minst åpne for at små og mellomstore leverandører i større grad kan tilby sine tjenester på markedsplassen.

Det er stor variasjon når det gjelder offentlige virksomheters kunnskap og erfaring med skytjenester. Markedsplassen skal tilby relevant kompetanse og veiledning for kjøp av skytjenester. Difi har som mål at veiledningen skal være en integrert del av markedsplassen slik at den i noen grad er «automatisert» og ikke kun foreligger som et bibliotek. Markedsplassen skal også legge til rette for en metodisk kontraktsoppfølging. Malverk for både prosess og kontrakt skal utvikles og stadig forbedres. Vi vurderer også om det kan være aktuelt å inngå rammeavtaler om konsulenttjenester. Dette kan for eksempel være til modenhetsanalyse, utvikling av skystrategier og bistand til kjøp.

Innkjøpere og jurister

Ved å etablere markedsplassen mener Difi at vi raskere vil nå målsetningene i den nasjonale strategien for bruk av skytjenester. For at utgangspunktet for satsingen skal bli best mulig, er rekruttering av dyktige medarbeidere som kan være med å utvikle markedsplassen essensielt. Vi søker både innkjøpere og jurister.

Det er et stort potensial for gevinstrealisering. Den samfunnsøkonomiske analysen fra 2018 anslår gevinster på mellom 2,2 og 3,4 mrd. kroner over en tiårsperiode. Besparelsene knytter seg særlig til transaksjonskostnader for offentlige virksomheter og leverandører.

Etablering av markedsplass er krevende og komplisert samtidig som den teknologiske utviklingen går raskt. Virksomhetene har også svært forskjellig modenhetsnivå. De har også svært ulike behov med tanke på om, når og hvordan skytjenester skal tas i bruk. Etablering av markedsplassen skal skje trinnvis og den må være fleksibel slik at den kan justeres mot endrede behov og endringene i hvordan skytjenester leveres.

Bente Hagelien, fagdirektør i Difi