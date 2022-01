Cyber-sikkerhet: Fra trussel til forretningsmulighet  

Annonse

Mat, bøker, elektronikk, i dag er alt tilgjengelig gjennom noen få tastetrykk. Forbrukerne flytter handleturene sine inn på de digitale flatene. Tall fra Virke viser at netthandel vokser tre ganger raskere enn tradisjonell handel. Netthandel har gjort livene våre enklere og har gitt oss flere muligheter den tradisjonelle varehandelen ikke kan tilby.

Samtidig innebærer større tilstedeværelse på nett også nye muligheter for de med uærlige hensikter. Cyber-kriminelle som er på jakt etter ID-en din, tilgang til nettbanken, eller annen verdifull, sensitiv informasjon du sitter på. Forbrukerens utgangspunkt er ganske enkelt; Man forventer at sikkerheten blir ivaretatt på en god måte.

Undervurderer

I en rapport som nylig ble utgitt av Capgemini Research Institute kommer det frem at de fleste aktørene i varehandelen undervurderer viktigheten av cyber-sikkerhet og kontroll på dataene sine. Undersøkelsen viser at det er en tydelig forskjell mellom forbrukernes forventninger og de sikkerhetssystemene som beskytter dem når de handler på nett. Forbrukerne oppgir dessuten at kontroll på dette feltet påvirker hvor mye man er villig til å handle online. Cyber-sikkerhet representerer derfor en stor mulighet og et kommersielt potensial for netthandelsaktører.

Enkle, raske og trygge betalingsmetoder på nett legger til rette for at forbrukerne legger igjen mer penger når de handler. Én av tre forbrukere oppgir i rapporten at de er villige til å øke forbruket sitt på nett med opptil 20 prosent, gitt at de kan stole på at aktøren de handler hos har kontroll på sikkerheten. Forbrukerne har lav terskel for å bytte ut nettbutikken sin om de opplever at andre aktører håndterer cyber-sikkerhet på en bedre måte. Tillit er alfa og omega.

Cyber-sikkerhet er en investering i konkurransekraften. Om én sikkerhetsinnretning svikter, må en back up-løsning være på plass slik at forbrukeren ikke rammes. Dette krever innsats, innsikt og investeringer. Samtidig har man ikke har råd til å feile, ettersom forbrukerne ganske enkelt flytter seg videre til de nettbutikkene som ivaretar sikkerheten best. De netthandelsaktørene som tar dette på alvor får lojale kunder som legger igjen mer penger.

Endrer adferd

Vipps er et godt eksempel på hvordan sikker teknologi kan endre forbrukeradferd, i denne sammenheng i retning av et kontantløst samfunn. Tillit er en vesentlig del av Vipps-suksessen. Innovative, digitale produkter som Vipps fungerer bare om forbrukerne stoler på at sikkerheten er ivaretatt.

Aktører med full kontroll på it-sikkerheten kan fokusere mer helhjertet på andre kommersielle drivere. Typisk er dette selskaper med en positiv tilnærming til sikkerhetsspørsmål, som forstår trusselbildet og har klare strategier for hvordan de skal lykkes med dette arbeidet.

Tilliten mellom varehandelsaktørene og forbrukerne er vesentlig for hele det økonomiske systemet vårt. Denne tilliten hviler på de kommersielle aktørenes innsikt og evne til å sikre at de til enhver tid ligger minst ett skritt foran cyber-kriminelle.

Anil Agarwal, sjef for Skandinavia i Capgemini