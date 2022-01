Hvorfor AI, roboter og menneskelig fantasi kommer til å redde oss

Annonse

Vår tillit til teknologi og de store nettaktørene, på jobb og hjemme, svekkes i takt med stadige brudd på personvernet, passord på avveie, datainnbrudd og misbruk av personlige opplysninger. Men selv om nordmenns skepsis til for eksempel å dele data er godt dokumentert, er villigheten til å by på informasjon om seg selv i sosiale medier stor.

Vi blir daglig minnet om hvor viktig det er å etablere gode sikkerhetsrutiner på nett som et forsvar mot stadig nye og mer kreative trusler. Nylig ble for eksempel det første tilfelle av stemme-phishing rapportert. Bedragerne benyttet AI-programvare som de enkelt kunne kjøpe på nett før de imiterte stemmen til en leder og manipulete en ansatt til å overføre mer enn 240 000 dollar til seg selv.

Ifølge en rapport fra Shape Security ble mer enn to milliarder brukernavn og passord kompromittert bare i 2018. I den samme rapporten estimerte selskapet at mellom 80 og 90 prosent av alle innlogginger på ehandels-nettsteder ble foretatt med stjålet brukerinformasjon. Og i 2021 vil de estimerte kostnadene knyttet til cyberkriminalitet på nett beløpet seg til 6 billioner dollar. Et enormt beløp når du tenker på at en billion er én million millioner.

En konsekvens av utviklingen er behovet for stadig dyktigere og mer proaktive sikkerhetskonsulenter i IT-avdelingen. Men i kampen mot kriminelle organisasjoner med store ressurser og svært dyktige enkeltindivider, vil det ikke lenger være nok å drive med IT-sikkerhet. Vi kommer til å se stadig nye roller og yrkestitler i sikkerhetsavdelingen og -bransjen, som reflekterer utfordringene vi står ovenfor. Ny kunnskap og nye egenskaper blir nøkkelfaktorer i bekjempelsen av cyberkriminalitet.

Kreative titler i kampen mot it-krim

I fremtidens it-jobber er det kombinasjonen av menneskelige egenskaper og styrker som fantasi, kreativitet og oppfinnsomhet, sammen med blant annet kunstig intelligens og roboter som vil utgjøre en forskjell.

Noen av fremtidens stillingsbeskrivelser vil kanskje være:

Smartby-analytiker: sikrer at framtidens byer, drevet av IoT-enheter og mengder av data, beskytter seg mot trusler i sanntid og alltid bruker det siste av løsninger for å beskytte infrastruktur og mennesker.

Cyberskade-forcaster: overvåker, oppdager og analyserer trusler og forutsier hvilke konsekvener de vil ha. Han eller hun graderer trusler etter sannsynlighet, holder orden på et stort knippe farlige x-faktorer og deltar i arbeidet med utvikle beredskap for uønskede hendelser.

Datahacker-ungdomsarbeider: Ungdommer i dag møter helt andre fristelser enn de som vokste opp for bare 15 – 20 år siden. Datakriminelle tenåringer kan gjøre stor skade på privat og offentlig eiendom – samtidig som de har svært verdifull kunnskap og kompetanse som er ettertraktet i arbeidsmarkedet. En datahacker-ungdomsarbeider jobber med unge IT-kriminelle for å få dem på rett kurs og å veilede dem ut i arbeidslivet til jobber der de får brukt det de gode på.

Egenskapene du trenger

Kravene til fremtidens it-arbeidere er, mildt sagt, høye. De har behov for innsikt i databaserte prediskjonsmodeller, multitasking og kryssfunksjonelt samarbeid. De trenger grunnleggende forståelse for IoT og IP-nettverk, edge computing, forcasting og analyse. Og de må være i stand til å bruke AI og maskinlæring som et verktøy, blant annet i kombinasjon med stordata.

I alle virksomheter, private og offentlige, må datasikkerhet høyere opp på prioriteringslisten i takt med at prosesser digitaliseres, flere og flere enheter blir koblet til nettet og samfunnets infrastruktur blir smart. En naturlig del av dette sikkerhetsarbeidet må være å tenke gjennom rollene og oppgavene i it-avdelingen på nytt, slik at nye trusler og stadig flere cyberkriminelle blir stoppet, før de gjør ubotelig skade.

Euan Davis, leder for Cognizant's Center for Future of Work i Europa