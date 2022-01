Futurehome er Norges raskest voksende teknologiselskap

Annonse

I 16 år har Deloitte Norge kåret de 50 raskest voksende teknologiselskapene i Norge. I år var det Futurehome som gikk av med seieren i kåringen Technology Fast 50.

Imponerende vekst

Annonse

For å få en plass på Deloitte Norges liste over Norges 50 raskest voksende teknologiselskaper må man ha hatt høy vekst over de siste 5 årene. Man må også ha hovedkontor i Norge, samt benytte egenutviklet teknologi.

I år var det Altså Futurehome som gikk av med seieren, foran blant andre Control Cutter fra Stavanger, og Akvafuture fra Brønnøysund.

Annonse

Futurehome, som tilbyr smarthusløsninger, skal ha hatt en vekst på hele 3861 % de siste fem årene. Teknologiselskapet ble etablert i 2013 og har i dag 25 ansatte og kontorer i Stavanger og Oslo. Majoritetseier er det nordiske telekomselskapet Telia.

Omsetning og god teknologi

Annonse

Deloitte-partner Thomas Talén er ansvarlig for Fast 50 i Norge. 5. mars kunne han gratulere Futurehome med prisen som vinner av Fast 50 i Norge.

– Det er et norsk selskap som viser at det går an å ta opp kampen med de store teknologigigantene og lykkes med å skape omsetning og vekst, basert på god teknologi. Det skal bli veldig spennende å følge Futurehome videre i årene fremover, sier han i en nyhetsmelding på Deloitte Norge.

Erik Stokkeland, medgründer og administrerende direktør i Futurehome, er selvfølgelig stolt over å ha vunnet kåringen, og mener at det hele er en bekreftelse på at smarte hjem er på vei å bli allemannseie.

– Vi opplever sterk vekst og med lansering av ny smarthub og smarthus-app er vi nå klare for å ta det nordiske markedet med storm, sier han i meldingen.

Flere rene teknologibedrifter

Som navnet tilsier, er Technology Fast 50, en kåring av 50 selskaper. På listen over Norges 50 raskest voksende teknologivirksomheter i 2019 finner vi blant annet Dignio og Kahoot.

– Årets Fast 50-liste er en oversikt over 50 imponerende selskaper, som viser at det står godt til med innovasjon og ettervekst i norsk næringsliv. Det som kanskje er spesielt gledelig, er at vi ser en større spredning i hvor veksten kommer fra, både geografisk og i type virksomheter, sier Talén i nyhetsmeldingen.

Han forteller at toppen av vekstlistene tidligere har vært dominert av henholdsvis olje- og oljeservice-bedrifter og fiskeri- og sjømatrelaterte teknologibedrifter.

Selv om det fortsatt er mange slike selskaper på 2019-listen, ser vi også flere rene teknologibedrifter, som blant annet Futurehome, og tradisjonelle retailbedrifter som Kolonial.no.

– Dette tyder på at Norge ikke skal finne en ny stor næring, men at vi skal leve av mye etter oljen, sier Thomas Talén.