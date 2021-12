Vegvesenet og digital salgsmelding vant Bedre stat-prisen

Annonse

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) kårer hvert år en virksomhet eller et tiltak, som har bidratt til god styring og effektiv ressursbruk i staten.

I år var det Vegvesenet som gikk av med Bedre stat prisen, for tjenesten digital salgsmelding.

– Statens vegvesen har spart både innbyggere og forvaltningen for tid og penger ved å gjøre kjøp og salg av bil til en heldigital og sømløs tjeneste for befolkningen. Jeg gratulerer Statens vegvesen med en velfortjent pris, sier Hilde Singsaas, direktør i DFØ, som delte ut prisen under den årlige styringskonferansen forrige uke.

Et godt eksempel

Målet med Bedre stat prisen er å løfte fram gode eksempler, inspirere og dele erfaringer.

Siden digital salgsmelding kom i 2015 er tre millioner kjøretøy kjøpt, solgt og omregistrert på nett.

Vegvesenets siste måling viste også at 80 prosent av brukerne er fornøyde med salgsmelding på nett.

– Det er stas å få denne prisen, og motiverende at innsatsen for å gjøre det enklere for brukerne belønnes på mange vis, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland, i en nyhetsmelding på vegvesen.no.