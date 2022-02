Det norske helseteknologiselskapet Health Tech skifter navn

Annonse

Tidligere i år ble det norske helseteknologiselskapet Health Tech kjøpt opp av den amerikanske giganten TouchPoint. Health Tech skifter derfor navn til TouchPoint Medical og blir med det den nordiske armen i den globale gigantens organisasjon.

Nå jobber selskapet for fullt med å rulle ut flere produkter og konsepter for å digitalisere legemiddelhåndteringen i Norden.

Navneskiftet markerer også starten på en intensivert satsning i Norden med Health Techs tidligere produkter; digital, sikker og automatisert legemiddellogistikk og legemiddelhåndtering, og TouchPoints portefølje av «Point of care»-produkter, som arbeidsstasjoner og utstyrstraller, heter det i en melding fra selskapet.

Økt bevissthet

– Vi merker at vi har et stort apparat i ryggen. Det har gjort at vi nå er godt i gang med å styrke oss med flere ressurser og posisjonere oss for en rekke anbud som kommer i kommunesektoren i Norge nå fremover, sier daglig leder Pål Nesteby i TouchPoint Medical Norge, i meldingen.

I løpet av høsten skal flere norske kommuner ut med anbud på logistikkløsning for legemidler.

TouchPoint merker at det er en økende bevissthet om gevinstene ved digitale legemiddelautomater, særlig knyttet til sikker lagring av legemiddel og kontroll og sporbarhet av hvem som tar ut medisin.

Studier viser også at legemiddelautomater bidrar til vesentlig forbedret pasientsikkerhet ved sterkt redusert fare for feilmedisinering, mindre svinn og ikke minst mer tid til pasienten.

– Vi ser at interessen er der, og spesielt blant sykehjem og på sykehus i alle de nordiske landene er dette høyt på agendaen nå, sier Nesteby.

Satser i Sverige

Selskapet har lenge hatt en sterk posisjon i Sverige, men er som TouchPoint i ferd med å styrke satsningen ytterligere. I løpet av våren vant de også her rammeavtaler i Värmlands län, Sörmlands län og Västmanland län.

– Vi er i gang med leveranser innenfor de nye rammeavtalene, og ruller nå også ut en ny versjon av programvaren vår, som er enda mer attraktiv for både eksisterende og nye kunder, sier Nesteby i meldingen.