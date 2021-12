Brytningstid i bransjen

Annonse

Se bare på ett eksempel: Da giganten SAP sist høst justerte ned sine anslag for nysalg, falt akjsekursen med 25 prosent over natta. Eller, hva med resultatframleggelsen til Oracle denne uka? Til tross for at estimatene ble slått både på topplinje og bunnlinje, falt aksjekursen mer enn seks prosent på de gode nyhetene.

Begge to er giganter i bransjen, verdt henholdsvis over 175 og 200 milliarder dollar i skrivende stund. De har solide tak på henholdsvis applikasjons- og datbasemarkedet, men felles for begge er at de mangler stålkontroll på det som skjer i skyen. Der har det dukket opp helt nye aktører, med en helt annen historie, med løsninger som appellerer til en ny generasjon kjøpere. Akkurat slik det var da gigantene i sin tid entret bransjen, for eksempel da Oracle stjal databasemarkedet fra stormaskinmiljøet til IBM med sin database på Unix. Alle de nye, kule utviklerne hadde lyst til å utvikle med Oracle sin database, og sånn ble markedet framover. Stikk hodet inn i et hvilket som helst spenstig utviklermiljø i dag, og si ‘Oracle’, og du blir møtt med levende spørsmålstegn.

Dagens nybrotsarbeid foregår i skyen på andre plattformer og andre databaser, og her har Oracle sovet i timen. Oracle må enten omvende en generasjon utviklere som enten aldri har børt om dem, eller forbinder dem med gårsdagens teknologi, eller rekruttere nye databasekunder på gjennom salg av egne applikasjoner som bruker selskapets database.

Det siste er akkurat hva Oracle gjør med en applikasjonsportefølje skrevet for skyen, og kundene til SAP som hovedmål. ERP-spesialistene fra Waldorf har sovet i timen i sitt marked, og vært sene i avtrekket med å skrive om sine applikasjoner til skyen. Selveste Hasso Plattner, grunnleggeren av SAP, innrømmer at dette var en større jobbe enn de trodde, og at de fremdeles ikke er helt ferdige.

Oracle har sin egen sky, der alt er integrert helt opp til applikasjonen, så når du velger en Oracle-applikasjon, blir alt Oracle. Velger du SAP, kan du fremdeles bruke Oracle-databasen, men SAP, som samarbeider med de tre andre store; Amazon, Microsoft og Google, har sin egen database i skyen. De håper kundene skal velge den i stedet for å fortsette med Oracle. Begge bruker overgangen til sky som våpen for å finte ut den andre.

Utfordringen for begge er at de er på vei inn i et helt nytt landskap, og det store spørsmålet for selskap som Oracle og SAP, er hvor stor del av eksisterende kundemasse som blir følger dem inn i skyen. Og ikke minst hvorvidt løsningene deres appellerer til de nye kjøpergruppene som handler der.

Mange kommer garantert til å bli med over, og levere en jevn inntektsstrøm i lang tid framover. Men på lang sikt avgjøres selskapenes skjebne av nysalg på skyplattformene deres, og hvorvidt de frister en ny generasjon kjøpere.

Derfor er det så stort fokus på salgsestimater for disse selskapene akkurat nå. Det hjalp ikke at Oracle slo både analytikernes og egne estimater på både omsetning og resultat, når de samtidig justerte ned salgs-estimatene noe for neste kvartal. Resultatet ble et betydelig kursfall. For det er brytningstid i markedet. Selskap som har vært sikre som banken i lang tid, er plutselig i spill, og gjenstand for potensielt store svingninger. Et spill det skal bli spennende å følge med på framover.