På tide med tillit igjen

Annonse

Den 22 desember lanserte Folkehelseinstituttet (FHI) den nye utgaven av appen Smittestopp. Bortsett fra navnet har denne ingen ting til felles med den famøse appen som til slutt ble stanset på grunn av brudd på personvernet av Datatilsynet sist sommer. I utviklingen av den nye appen har Datatilsynet vært tettere på prosessen, slik at allerede på lanseringsdagen kunne direktøren i tilsynet, Bjørn Erik Thon, forsikre at Datatilsynet ikke hadde noen grunn til å reagere. Riktignok brukte Thon forbeholdet «foreløpig» i uttalelsen, og han advarte også om at dette er kompleks teknologi, slik at ingen kan garantere at det ikke kommer noe uforutsett fram senere.

Under utviklingen av appen hadde FHI en teknisk referansegruppe med eksterne it-ressurser, som ettergikk arbeidet mens det ble utført. I tillegg hadde FHI et åpent Slack-område, der alle interesserte kunne spille inn, og mene om produktet mens det ble utviklet. Blant andre var organisasjonen Tekna representert i referansegruppen, slik at også de gikk god for løsningen da den ble lansert. Nå har det gått en måned siden lanseringen, og det har fremdeles ikke ramlet noen skjeletter ut av skapene. Appen er basert på åpen kildekode og ligger på Github, enkelt tilgjengelig for at alle interesserte kan sjekke om koden holder vann. Ingen slike innvendinger har kommet siden lanseringen.

Kall oss gjerne defensive, men etter sirkuset i forrige runde har vi sittet på gjerdet og ventet, når det kommer til å ta den nye appen i bruk. Forrige gang hoppet vi på tidlig, men med oppmerksomhet på personvernet, klar til å slette appen idet noe negativt skulle dukke opp. Det gjorde det jo, så vi kastet ut appen da omfanget av personvernproblemene ble tydelig. Det har ikke skjedd i denne runden, så i dag lastet vi ned og installerte den nye appen. Vi tror mange har følt det samme som oss i denne runden. I måneden siden lanseringen har mindre enn en halv million nordmenn lastet ned appen. Det er altfor få, om målet om en effektiv varsling om mulig smitte skal nås. De som vet noe om slikt sier 40 prosent, andre 80, når de blir spurt om hvor stor dekning appen må ha i befolkningen for å være effektiv. 474.300, slik antallet nedlastinger var i går, er altså uansett altfor lavt.

Vi har stadig vanskelige måneder foran oss før vi kan begynne å håpe på at vaksineringen skal ha en skikkelig effekt på smittespredningen. I mellomtiden ser vi at andre europeiske land forbereder enda strengere tiltak enn før, med Nederland i spissen, som innfører portforbud i morgen. Marerittet nå er at det skal bli slik her hjemme også. Så da går vår oppfordring ut på ny: Last ned Smittestopp, og ta den i bruk! Deretter oppfordrer du familie og venner om det samme. Ethvert tiltak som kan bidra til at det normale livet vi alle savner så sårt nå kommer tilbake raskere, burde vi støtte. Vi klarer ikke å se noen negative personvernmessige konsekvenser av å bruke den nye appen, og det har tydeligvis ingen andre heller. På tide å vise tillit igjen.