Multiconsult velger GlobalConnect

Multiconsult er et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgivning. Med nærmere 3.000 medarbeidere tilbyr selskapet multifaglig rådgiving, design, prosjektering, arkitektur, prosjektoppfølging, ledelse, verifikasjon og kontroll - både nasjonalt og internasjonalt.

Nå skal GlobalConnect, som er leverandør av fiberbasert datakommunikasjon og datasentertjenester i Nord-Europa, levere fiber til Multiconsult.

Avtale

Multiconsult utfører en rekke krevende og avanserte oppgaver, og er følgelig avhengig av høy båndbredde, heter det i en melding fra GlobalConnect.

GlobalConnect skal levere fiber til alle Multiconsults lokasjoner i Norge bortsett fra Svalbard, samt fiber til virksomhetens kontorer i Polen og England.

– Vi har en betydelig serverpark og er avhengig av en leverandør som møter våre krav til båndbredde, stabilitet og redundans. Etter en grundig vurdering av alternativer kom vi fram til at løsningen fra GlobalConnect er solid og tilfredsstiller våre behov på alle vesentlige punkter. Vi er en virksomhet i vekst og er derfor helt avhengig av en partner som kan levere en fremtidsrettet plattform vi kan bygge videre på, sier Trond Dalsveen, leder av it-Drift & Infrastruktur i Multiconsult.

– Multiconsult er en kunnskapsbedrift som har kommet langt på digitaliseringsreisen. Vårt mål er å bidra til at Multiconsult kan ta nye steg innenfor skytjenester og sikkerhet. Det er en spennende oppgave og vi ser frem til samarbeidet med en kunde som har digitalisering høyt på agendaen og som stiller tydelige krav, sier Martin Lippert, CEO i GlobalConnect.

GlobalConnect skal levere to 10 Gbps fiberforbindelser til Multiconsults hovedkontor, samt til «disaster recovery site». Her vil også GlobalConnect bygge to internettilganger på henholdsvis 4 og 2 Gbps. GlobalConnect skal også levere supplerende tjenester for å oppnå høyest mulig grad av oppetid. Samlet har løsningen har en oppetidsgaranti på 99,99 prosent, heter det i meldingen.