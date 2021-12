Microsoft-sjefen: Det er ikke bra å jobbe for mye hjemmefra

Annonse

Det er mange selskaper som er rammet negativt av den pågående pandemien, men ikke Microsoft, ifølge deres siste finansrapport. Aksjekursen er opp 14 prosent i år, og selskapet har 140 milliarder dollar i kontanter.

Når også bruken av Teams økte 70 prosent i april, skulle du tro at Nadella på en måte var «fornøyd». Men i et intervju med New York Times uttrykker han skepsis mot fjernarbeid over tid.

Ifølge Nadella har den direkte produktiviteten for mange av Microsofts medarbeidere gått opp, men det er ikke noe å «overfeire».

Hva går tapt?

– Flere møter begynner og slutter på tidspunktene de skal, men det jeg savner er når du går inn i et fysisk møte. Da snakker du med personen ved siden av deg. Du får slått av en prat med folk i de to minuttene før og etter møtet.

Han mener det er vanskelig å gjenskape dette virtuelt, som med andre myke ferdigheter som er viktig for organisasjonen.

– Det å bytte fra kontorer før pandemien til at alle jobber via fjernarbeid blir å erstatte ett dogme med et annet. Hvordan ser utbrenthet ut? Hvordan ser mental helse ut? Hvordan ser alle forbindelsene og samfunnsbyggingen (community building – red. anm.) ut?

Sadya Nadella spør om vi kanskje brenner noe av den sosiale kapitalen vi har bygget opp når vi alle driver fjernjobbing. Hvordan måler vi det?