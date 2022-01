Stor interesse for digital undervisning på universiteter og høyskoler

Annonse

Undervisning på alle nivåer har nå flyttet ut av klasserom og auditorier, og over til nettet. Mange spør seg hvordan det skal løses, og Unit, Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, arrangerte webinar om dette fredag den 13 mars. Da logget hele 380 deltakere seg på for å høre hvordan kontinuitet i undervisningen kan sikres, melder Unit i en pressemelding.

Stor delingsvilje

Unit melder videre om at det er stor dugnadsånd og delingsvilje innen sektoren. Under webinaret delte først høgskolelektor Magnus Nohr fra Høgskolen i Østfold sine tips og anbefalinger for hurtig omlegging fra campus- til nettbasert undervisning.

Deretter kom en rekke andre store og små læresteder med sine erfaringer, tips og utfordringer i situasjonen som nå har oppstått. Noen innfører nye digitale verktøy i rekordfart, andre skalerer opp det tilbudet de har.

– Om jeg skal oppsummere det overordnede inntrykket vi sitter igjen med etter webinaret, så vil jeg fremheve at vi har en sektor med et voldsomt engasjement for og vilje til å finne gode løsninger. Alle, både institusjonene, teknisk-administrativt personell, faglærere og leverandører, utviser dugnadsånd og raushet overfor hverandre ved at ressurser, opplæringsmateriell, tips og veiledninger deles villig vekk, sier seksjonssjef for undervisningstjenester i Unit, Vegard Moen i pressemeldingen, som også var vert for webinaret.

Alle deler åpent sine tilgjengelige opplærings- og veiledningsressurser, som Unit samler og publiserer på en egen nettside, som finnes her.