En mer naturlig skriveopplevelse

Ergonomiske tastaturer har eksistert siden tidlig på 90-tallet, da man oppdaget at den mest naturlige måten å bruke et tastatur på kanskje ikke var en forlengelse av skrivemaskin-tastaturene der formen bestemte fasongen. Microsofts Natural Keyboard var det første vi testet da det kom ut i 1994, og med den siste nyheten fra Logitech er det lov å mene at også ergonomi har forandret seg.

Ergonomisk

Det vil si, vi vet mer om ergonomi i dag enn vi gjorde for over 30 år siden. Ergo K860 er et bevis på det; et tastatur der forskning over tid har føret frem til et nytt design. Ved første øyekast er K860 relativt likt den senere tids ergonomiske tastaturer, men ved nærmere kikk kommer detaljene frem. Tastaturet har den nå klassiske delingen av tastaturet, som deler QWERTY-oppsettet i to der hver del er vinklet fra hverandre.

Nytt fra Logitech er den overraskende store høydeforskjellen i buen mellom de to tasteflatene, samt høyden på forkanten i tastaturet. Om du slapper av i hendene og legger disse flatt på et skrivebord er det lett å se at de i avslappet tilstand ikke ligger optimalt til for et vanlig tastatur, men med en gang du legger hendene på K860 oppleves det som en totalt naturlig og avslappet stilling. Mye av dette kommer fra stillingen på tastene, men også fra den høyde kanten, som gjør at det føles litt som om man skriver i nedoverbakke.

Godt utstyrt

Tastaturet kan også, nokså kontraintuitivt, løftes i forkant ved hjelp av utslagbare føtter. Disse sitter dermed i motsatt ende av hva vi er vant til fra før og løfter tastaturet enda høyere i forkant. Selve tastene er konkave i utformingen, noe som gjør det lettere å treffe riktig.

Vi har testet tastaturet både på PC og Mac, sistnevnte nyter godt av at Logitech har inkludert de vanligste Mac-symbolene på tastaturet. Det kan kobles til enten via en standard 2.4GHz USB-mottaker eller Bluetooth. Dette gjør også at man kan koble til tastaturet til flere arbeidsstasjoner. Dette liker vi godt og er noe som kan løse problemet med flere arbeidskilder.

Konklusjon

Ifølge Logitech skal K860 gi 54 prosent mer støtte og redusere bøyningen på håndleddet med 25 prosent. Det tar selvsagt tid å bli vant til et delt tastatur, men oppsiden er mindre belastning i bruken. Tastaturet koster rett under 1.200 kroner, en pris vi syntes det er lett å forsvare om man bruker tastaturet flittig i jobbsammenheng. Anbefales.