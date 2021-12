Forskning på smidig utvikling i store prosjekter prisbelønnet

Annonse

Ifølge en pressemelding har denne forskningen gitt verden ny viten om hvordan store it-prosjekter bør organiseres for å lykkes. For dette har Torgeir Dingsøyr og Nils Brede Moe mottatt forskningsprisen på 150 000 kroner.

De får prisen for sine studier av hvordan store it-prosjekter har gjort bruk av metoden «smidig utvikling» – det vil si bitvis spesifisering, utvikling og testing av nye it-systemer, heter det.

Smidig fra 2001

Smidig utvikling ble ved tusenårsskiftet utpekt som en vinnerformel for organisering av it-prosjekter. Metoden gir bestillere og brukere av kommende it-systemer en mulighet til å omprioritere krav underveis og få demonstrert en enkel første versjon av produktet etter bare noen uker. Bakteppet var at mange it-prosjekter på 1990-tallet sprakk på tid og kostnader.

Lenge ble det hevdet at smidig utvikling passer best til små prosjekter, og at store prosjekter derfor burde deles opp i flere små. Men i Norge gjør metoden nå suksess også i gigantprosjekter. Gjennom sin forskning har Torgeir Dingsøyr og Nils Brede Moe gitt viktige bidrag til å avdekke hvilke tilpasninger som gjør «småprosjektenes gulloppskrift» anvendbar også for store it-prosjekter, skriver Sintef..

Gjennombruddet for denne forskningen kom med en studie der Sintef undersøkte hvordan Statens Pensjonskasse organiserte utviklingen av et stort system til å håndtere pensjonsreformen. Analysene avdekket hva de viktigste suksesskriteriene var i dette utviklingsprosjekt som på det meste involverte hele 175 personer.

Spotify og flere

Videre i pressemeldingen skriver Sintef: Prisvinnerne har også analysert hvordan Spotify organiserer utvikling av sine løsninger når 500 autonome team skal dele kunnskap og koordinere seg på tvers. I tillegg har de forsket på digitaliseringsprosesser i en rekke norske bedrifter, som DNV GL, Equinor, Kantega, Kongsberggruppen, Knowit, S-banken, Sopra Steria og Storebrand.

Suksessoppskriften prisvinnerne beskriver er relevant også for annet kunnskapsarbeid. Spesielt innenfor prosjektledelse er det nå stor interesse for grepene it-bransjen har tatt.

I sin begrunnelse for pristildelingen fastslår Sintefs jury at de to vinnernes forskning er dokumentert gjennom prosjekter som har samfunnsmessig betydning godt ut over Norges grenser.