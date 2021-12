Omnipotent overvåking

Annonse

Ring har allerede en sterk portefølje i hjemmeovervåking, der det originale ideen rundt et ringeklokke-kamera fremdeles står sentralt. Stick Up Cam er en naturlig forlenging av porteføljen, og imponerer med enkelt oppsett, mobilitet og batteritid.

Stick Up Cam finnes i kablet og trådløs utgave, vi har hatt den trådløse batteridrevne versjonen til test. Batteriene til Ring-produktene er standardiserte og det er en enkel sak å både bytte de ut og lade via en mikro-USB kabel. Batteritiden vil avhenge av hvor ofte kameraet er satt til å oppdage bevegelser, vår erfaring er rundt tre måneder for et utendørskamera og om lag to måneder om kameraet er plassert innendørs. Ladetiden er på rundt fem timer.

Oppsettet er av det enkle slaget; appen fra Ring er meget intuitiv og enkel i bruk. Her nyter det nye kameraet godt av tidligere utgaver og man får en relativt finpusset opplevelse når man tar kameraet i bruk. Slik Ring har med de andre kameratypene sine kan man sette opp soner i kamerabildet som skal overvåkes, kjekt om man for eksempel har utsikt over en vei slik at man slipper et varsel hver gang en bil kjører forbi. Ring har dessverre ikke geolokasjon som registrerer om du er hjemme eller ikke, vi håper og forventer at dette kommer i senere produkter.

Stick Up Cam er beregnet til både innendørs og utendørs bruk, og er meget lett å flytte på. Med en lett nevrotisk hund i huset har det vært uvurderlig å kunne holde et øye med valpen enten den tygger istykker listene inne eller verandaen ute. Kameraet tåler regn og kan enten settes rett på en hylle eller monteres fast med medfølgende verktøy.

Ring har en skytjeneste som lar deg lagre opptak, men ingen lokale muligheter. Tjenesten koster tre dollar per måned per kamera, eller ti dollar per måned for et ubegrenset antall kameraer. Også denne tjeneste fungerer godt, og det er greit å kunne gå tilbake for å se opptak av bevegelser om man ikke kan følge med direkte. Prisen for kemaraet ligger på rett over 1.500 kroner.

Alt i alt er Stick Up Cam et glimrende innsteg om du er ute etter enkel videoovervåking og komplimenterer samtidig Rings andre produkter. Anbefales.