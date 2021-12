To av finalistene i Årets Ladejarl er fra it-bransjen

Annonse

Reitangruppen publiserte torsdag finalistene til prisen for Årets Ladejarl. Prisen gis hvert år ut til en person som i særlig grad har utmerket seg og bidratt til samfunnsbygging gjennom verdibasert arbeid og ledelse som alternativ til regelstyring.

Blant toppidrettsutøvere og ledere i alt fra organisasjoner til meierifabrikker finner vi hele to finalister fra it-bransjen. Kanskje er det Christine Spiten - co-founder av Blueye Robotics, eller Anne Gretland - administrerende direktør i FotoWare, som i år blir hedret med to-millionersprisen Årets Ladejarl.

Engasjement

– For en prisutdeling å være finalist i! Frivillig arbeid og det å gjøre en innsats for saker man bryr seg om er noe jeg brenner veldig for. Jeg er derfor svært stolt over å være finalist til Årets Ladejarl 2019, og jeg har den aller største respekt for mennesker som bruker av sin fritid for å bidra til en større sak. Jeg synes Reitangruppen gjør et strålende initiativ som setter fokus på folk som utgjør en forskjell for andre, sier Anne Gretland i en epost til Computerworld.

I tillegg til å være leder i FotoWare, er Gretland også co-founder av Oda som er et nettverket for kvinner i it-bransjen.

Gretland skal være utnevnt til en av finalistene for sitt viktige og kontinuerlige arbeid med å øke kvinneandelen i it-bransjen gjennom sitt engasjement og oppstart av kvinnenettverket, men også gjennom sitt personlige engasjement i det daglige arbeidet.

Ladejarl

I fjor var det Tale Maria Krohn Engvik, bedre kjent som Helsesista, som ble hedret som Årets Ladejarl.

Årets Ladejarl 2019 blir kåret på Lade Gaard i Trondheim den 11. september klokken 11.

"Mottakeren av prisen har motvirket likegyldighet og utvist mot, samt vist evne til å unne og beundre andre mennesker. Årets Ladejarl er en rollemodell og en inspirasjon til engasjement og personlig ansvar. Prisen er en æresbevisning og en belønning for å ha fulgt sine drømmer og oppnådd resultater", skriver Reitangruppen på sine sider.

Det er Reitangruppen som finansierer og gir bort prisen som er på to millioner kroner. Vinneren får i tillegg skulpturen «Colonialmajoren» av Per Sverre Dahl.