Google redder Microsofts nettleser

Annonse

Microsoft har droppet render-motoren EdgeHTML som skulle være redningen da Edge først ble lansert i 2015, til fordel for Googles Chromium-motor i den nye nettleseren. Da Edge kom ut konkurrerte den på feil premisser; fart. Det viste seg nemlig at det ikke lenger var farten som bestemte hvilken nettleser man valgte, men heller hvilke utvidelser som var tilgjengelige og hvor enkelt det å lage webapps.

Dessuten kom Edge for sent til et marked dominert av Chrome og Safari, og til dels Firefox. Det hjalp heller ikke at nettleseren kun var tilgjengelig i Windows 10 og at den til tider kunne forvirres med Internet Explorer.

Annonse

Men Microsoft har tatt en litt overraskende retning med en Chromium-basert nettleser. Hvorfor de har valgt å beholde navnet kan man bare spekulere i, men det er godt mulig det er for å fri til brukere av andre Windows-versjoner enn 10. Resultatet av Chromium er en nettleser som integreres meget enkelt med eksisterende historikk, passord og bokmerker du allerede bruker i Chrome.

Det er ikke første gang Microsoft har integrert sine produkter hos det som typisk anses som konkurrenten; de slapp sågar Office for smarttelefoner både på iOS og Android før de slapp til sin egen, dødsdømte telefon-plattform. Siden Satya Nadella overtok roret hos Microsoft har det vært et tydeligere skifte der man ikke lenger holder på egne løsninger for alt det er verdt, og heller inkorporerer produkter med andres, mer populær teknologi.

Annonse

Vi har testet nye Edge siden den først kom ut i Canary-versjon, frem til Beta-versjonen som nylig ble sluppet. Det er ekstremt tydelige spor fra Chrome i nettleseren, noe som gjør et eventuelt skifte enklere. Samtidig har Microsoft tatt noen grep som gjør nye Edge mye mer attraktiv som en erstatter for Chrome.

Det finnes få selskaper som får like mye kritikk for tvilsom praksis rundt personvern som Google. I kjernen for mange ligger Chrome, deres daglige vindu ut til internett. Her har Microsoft muligheten til å ta en del av brukerbasen, og har sågar dedikert en egen del i nettleseren til sikkerhet og personvern. Her er det enklere enn noensinne å selv bestemme hvilke spor du vil legge igjen på nettet. De inkluderer også DuckDuckGo som et av alternativene for standard nettsøk.

Annonse

Du kan også bruke utvidelser fra Chrome, selv om Microsoft i utgangspunktet ønsker at du bruker deres egen app-store for utvidelser.

Nye Edge er fremdeles i beta, så vi har tatt ytelsestestene med en klype salt. I enkle Java- og hastighetstester kommer den ut noe lavere enn Chrome, men begge taper fremdeles til lynraske Edge basert på EdgeHTML, da gammel modell.

Det er altså en rekke Microsoft-spesifikke opplevelser i nye Edge, men det er tydelig og åpenbart at selskapet frir til eksisterende Chrome-brukere som ønsker en mer privat, ny, men velkjent løsning. Installasjonen var raskere enn konkurrentene i våre tester, og integrasjonen med Chrome gav oss en nær sømløs opplevelse i bruk.

Microsoft er veldig nær en nettleser som faktisk kan lykkes, og når det gjøres gjennom villig samarbeid istedenfor sta egenutvikling og proprietære løsninger. Bravo Microsoft, det tok over 20 år, men dere begynner å bli relevante også her.