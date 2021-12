Datamusens far er død

Annonse

For nesten 52 år siden holdt den amerikanske oppfinneren og ingeniøren Douglas Engelbart en 90-minutters presentasjon og demonstrasjon av et system han og teamet hans kalte «oN-Line System», eller bare NLS. Demoen resulterte i en mengde prosjekter fra Xerox PARC, og ideene hans påvirket hvordan dagens grensesnitt ble seende ut.

Sentralt i demoen ble sjefsingenøren William English. English bygde den første datamusen slik vi kjenner den i dag, dog kun med en knapp og to hjul som styrte pilenms retning i y- og x-aksen.

English gikk videre til nettopp Xerox PARC og jobbet med flere banenrytende prosjekter der før han tok jobber hos Sun Microsystems og senere spillkonsollprodusenten 3DO.

Det var heller ikke småtterier Engelbarts maskin demonstrerte den gang, mange av dem for aller første gang: Datagrafikk, multiple vinduer, hypertekst, effektiv navigasjon og input av kommandoer, videokonferanse, datamusen, tekstbehandling, versjonskontroll av dokumenter, og flerbruker sanntids tekstredigering. English er også kjent som ansvarlig for at demoen i det hele tatt fant sted, han sto bak det tekniske under selve demonstrasjonen. Den samlete listen over funksjoner som første gang fantes på NLS er lengre enn dette, den er litt tung på fagterminologi, men du finner den på Wikipedia.