Penest i klassen

Det har de siste årene kommet frem et nytt segment blant bedriftsbærbare, kanskje som resultat av BYOD (bring your own device), der ansatte i større grad er med på å velge arbeidsutstyr som pc i bedriften. Det kan komme godt med når HP forlater den eller trauste profilen selskapet har hos bedriften, og banker i bordet med noe så kult som Dragonfly Elite. Innad i redaksjonen var det en generell enighet om at dette er en av de lekreste pc-ene vi har sett de siste årene.

Tydelig bedrifts-pc

Det første som er litt annerledes med Dragonfly er fargen. Der bedriftsmaskiner som regel er sorte eller grå, har HP valgt en mørk blåfarge som tar seg meget godt ut. Hengslene er montert slik at skjermen kan snus 360 grader til nettbrett-modus. Stamtavlen fra bedriftsbruk kommer frem i bruken av magnesium, noe som gjør pc-en relativt hardfør og litt mer solid enn billigere konsument-modeller.

For billig er den ikke. Rett over 30.000 kroner skal HP ha for herligheten, noe som plasserer den i samme prisklasse som for eksempel Macbook Pro. Når vi derimot ser under panseret, blir det litt lettere å forsvare prisen. 16 gigabyte minne og en SSD på en terrabyte støttes godt opp av Intels i7-8565U-prosessor i vår testmodell.

Godt utstyrt

Dragonfly Elite er også usedvanlig godt utstyrt med porter, her er det plass til både en USB type A, to USB type C og en full-størrelse HDMI-port. Lading foregår via USB C-grensesnittet, noe vi snart må kunne forlange av de forskjellige produsentene. Den veier rett under en kilo, og måler knappe 16 millimeter i tykkelsen. Pc-en er ikke vifteløs, og vi merker oss faktisk noe viftestøy under last. Dette er naturlig for en pc på denne størrelsen med disse spesifikasjonene, men vi må likevel spørre oss om noen millimeter tykkere kunne hjulpet på dette.

Øverst i den tynne rammen finner vi et webkamera som også fungerer som et IR-kamera, og kan derfor brukes sammen med Windows Hello for ansiktspålogging. En liten bryter lar deg sperre kameraet, som seg hør og bør, men det er greit å huske at man da samtidig mister muligheten til enkel og kjapp pålogging. Om man ikke bruker fingeravtrykkssesoren, som HP også har inkludert i denne modellen.

Til kommunikasjon finner vi en egen SIM-kortholder for 4G, og pc-en støtter også den nyeste wifi-standaren, 802.11AX, bedre kjent som Wifi 6.

Glitrende skjerm

Skjermen er rett og slett glimrende, her får du selvsagt en 4K-oppløsning (3840x2160), som gir pc-en en formfaktor på 16:9. Denne formfaktoren er litt utskjelt, spesielt til jobb-pcer, men med den høye oppløsningen fungerer det godt. Vår testmodell har ikke innsynsfilter, men HP kan tilby dette på andre Dragonfly-modeller.

Skjermen er selvsagt berøringsvennlig, og HP tilbyr også en aktiv penn til denne.

Tastaturet er også godt, og egne funksjonstaster for kalender, videosamtaler og presentasjonsmodus vitner om den tenkte bruken. Tastaturet er i en såkalt øy-stil der det er god plass mellom tastene, og er meget godt å skrive på.

Konklusjon

Alt i alt har HP kommet frem til en enhet som kommer til å stortrives i bedriften, og kanskje helt i styrerom og på sjefens pult. Designet kan derimot lokke til seg også andre kunder, om man er pengesterk nok. Vi vil trekke litt ned for noe viftestøy og hengslene som vi syntes er litt ettergivende, spesielt om man sitter med denne i fanget og skriver.

30.000 er mye penger, og det er vanskelig å forsvare å bruke det på en bærbar pc. Men HP kommer veldig nær med Dragonfly Elite.