Tåler det meste

Panasonic er kjent for en mengde produkter, men det er lite som stikker ut like mye som Toughbook-serien til selskapet. Både pc-er og nettbrett i serien har blitt en slags bransjestandard for de som krever litt ekstra beskyttelse på arbeidsplassen. Med FZ-A3 får du ganske enkelt et veldig tøft Android-brett som ikke ofrer altfor mye i tøffhetens navn.

Kjedelig innmat

Vi starter like greit på innsiden, der vi finner en Qualcomm SDM660 CPU. En mellomklasse-CPU, men mer enn nok til at bruken kjennes flytende og med god respons i applikasjoner og bytte mellom disse. Fire gigabyte RAM og 64 gigabyte lagring gjør at det ikke høres ut som verdens mest moderne nettbrett, men her kan du også ekspandere med et microSD-kort under ett av de avtagbare batteriene.

A3 kommer nemlig standard med to avtagbare batterier, som begge kan oppgraderes til større enheter om ønskelig. De er såkalt hotswappable, og du kan dermed skifte ut ett og ett batteri uten å måtte slå av nettbrettet. I det vi tenker på som normal bruk på en arbeidsplass fikk vi rundt syv timer ut av de medfølgende batteriene på 12Wh hver, men disse kan også oppgraderes til større batteripakker. Under batteriene finner vi spor, som tidligere nevnt, til microSD-kort og også sim-kort. Vi brukte rundt tre timer på å lade batteriene opp fra tomt til fullt.

A3-brettet kjører Android 9, og foreløpig har vi ikke sett noe om en oppgradering til 10. Kanskje enda viktigere for kundesegmentet her er at brettet støtter Compass 2.0, en samling entreprise-verktøy som bør være kjent for de fleste som bruker denne til arbeid.

Men fantastisk på utsiden

Skjermen har en oppløsning på 1920x1200, altså ikke veldig imponerende. Den leses likevel utrolig godt i sterkt lys, og vi er imponert over hvor gode farger og hvor lys skjermen kan være i krevende omgivelser. Vi har testet denne på vidda i snøstorm, og den var finfin å lese både kart og værmeldinger på. Skjermen er en av de mest lyssterke vi har testet.

Skjermen fungerer også med hansker og passiv penn, og i våre tester fungerte den fint også når skjermen var våt. Det vi virkelig liker er Panasonics valg om å legge til fem fysiske knapper under rammen på nettbrettet. Disse er meget enkle å sette opp til forskjellige funksjoner som du selv vil, og knapper er oftere enkle å nå i vanskelige situasjoner, spesielt som snarveier til de applikasjonene man bruker mest.

Selve brettet er litt som forventet omringet av en kraftig gummikant med beskyttelse til alle portene. Dette er fysiske deksler som må skyves på før de kan åpnes, her slipper vi med andre ord deksler som åpner seg vilkårlig under bruk. Av porter har vi en USB-A-port, en USB-C-port samt inngang til en tønnelader og hodetelefoner.

Tilkoblinger og kamera

Under nettbrettet finner vi derimot Panasonics løsning for tilkobling av eksterne moduler som smartkortleser, en strekkodeskanner og en ekstra USB-A-port. Det finnes også en rekke andre tilbehør som lar deg montere nettbrettet i kjøretøy og forskjellige docking-løsninger.

Kameraene på henholdsvis 8 og 5 megapixler er langt fra gode nok til å konkurrere med moderne mobiltelefoner, men gode nok selv i svakt lys til å ta bilder av deler og dokumenter, som kanskje er hovedbruken til disse. Panasonic har inkludert en blitz på hovedkameraet som også gjør det enklere å få klare bilder i mørke omgivelser.

Hvem er kunden?

Nettbrettet starter på svimlende 14.000 kroner, uten moms, men dette er ikke et nettbrett for hvermansen. En typisk kunde er bedrifter som setter høye sikkerhetskrav til it-utstyret, som for eksempel utrykningspersonell, feltarbeidere, byggebransjen og transportarbeidere og kontrollører i diverse bransjer.

Panasonic leverer en meget godt gjennomført og ikke minst gjennomtenkt løsning for de som har behov for noe tøffere enn det man finner i butikkhyllene. Få privatpersoner vil ha behov som en Toughbook ikke kan dekke, men dette er først og fremst myntet på bedrifter. Standardgarantien på tre år kan komme godt med for de som bruker denne i felt, og dette er også noe man må vurdere sett opp imot pris.

Det er ikke fryktelig mange som konkurrerer i dette markedet, og Toughbook har rukket å bli synonymt med røffere og tøffere versjoner av konsumentelektronikk. Det kommer tydlige fram i A3-versjonen vi testet, og vi føler oss sikre i anbefalingen av denne.