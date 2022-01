Større tro på roboter enn mennesker

Annonse

Folk vender seg til AI-roboter for at få hjelp med karriereutviklingen sin. Det kommer frem i en ny undersøkelse utført av Oracle. Ifølge skyleverandøren skal 82 prosent av respondentene ha svart at de tror roboter kan gi dem bedre karrierehjelp enn hva mennesker er i stand til.

Tror på AI-hjelp

Undersøkelsen, som er gjort blant mer enn 14.600 medarbeidere, HR-ledere og ledere i 13 land, viser at folk over hele verden har følt seg fastlåste (75 prosent), både personlig og profesjonelt, det siste året. Nå er de imidlertid klare for å gjenvinne kontroll over egen fremtid. Og det tror de at AI-teknologi hjelpe til med.

Ifølge undersøkelsen skal hele 85 prosent av respondentene ønske hjelp av teknologi til å definere fremtiden sin gjennom å identifisere de ferdighetene de trenger å utvikle, få anbefalinger til måter de kan tilegne seg nye ferdigheter på og deretter forslag til veien videre for å nå sine karrieremål. Faktisk oppgir hele 75 prosent at de ville gjort endringer i livet sitt basert på anbefalinger fra en robot. Det skriver Oracle i meldingen. – Resultatene understøtter funn fra tilsvarende undersøkelser vi har gjort i PwC, og er et varsko til virksomhetene om å ta behovet for kontinuerlig utvikling og kompetanseheving av ansatte på alvor. Pandemien har ytterligere forsterket behovet. Ansatte vil gjerne utvikle seg, men trenger hjelp til å etablere en visjon for en ny rolle, samt bedre tilrettelegging av arbeidssituasjon med tid og økonomisk støtte for utvikling. Virksomhetene bør også investere i moderne læringsteknologi som øker læringsengasjementet og gir nødvendig fleksibilitet til de ansatte i læringssituasjonen i en travel hverdag, sier Tore Karlsen, Partner i PwC innen området People and Organisation, i meldingen. I tillegg skal 82 prosent av respondentene mene at en robot i større grad kan identifisere en potensiell ny jobb basert på medarbeiderens ferdigheter. – I undersøkelsen ser vi at over en tredjedel av respondentene oppgir at de ser etter organisasjoner som tilbyr mer læring og utvikling av ferdigheter, og over halvparten sier de er mer tilbøyelige til å bli værende hos en arbeidsgiver som bruker avansert teknologi, som AI, for å støtte deres karriereutvikling. Dette viser tydelig at å investere i kompetanseheving og utvikling av ferdigheter vil være et viktig konkurransefortrinn i kampen om talentene. Det kan imidlertid være utfordrende å identifisere, administrere og utvikle de ferdighetene som skal til nå og i fremtiden. Heldigvis finnes det it-løsninger innen HR, såkalte HCM-systemer, med innebygget AI, som kan hjelpe oss med dette, sier Marianne Ulland Kellmer, som er nordisk HR Transformation Specialist hos Oracle.

Mennesker bedre rådgivere

Undersøkelsen viser dog at mennesker fortsatt har en vesentlig rolle i karriereutvikling. Nesten halvparten av respondentene mener at mennesker er bedre egnet til å gi råd og til å identifisere styrker og svakheter, fordi de også kan legge personlige erfaringer til grunn, i tillegg til at mennesker kan se ut over det som isolert sett står i en CV når de anbefaler nye roller.

Selv om undersøkelsen ikke har tall fra Norge, mener selskapet likevel å se tendenser her i landet om at fokus på kompetanseheving og kompetansendring er vesentlig for at virksomheter skal være konkurransedyktige fremover. – Har vi ambisjoner om vekst, kan man i mange sammenhenger bare glemme det om man ikke fyller opp med nok mennesker med rett kompetanse, holdninger og motivasjon. Talent og ledelse er blant de faktorene som trekkes frem som viktigst å fokusere på fremover, viser våre undersøkelser blant norske virksomheter, sier Even Bolstad, daglig leder for medlemsorganisasjon og kompetansesenteret HR Norge.