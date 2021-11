Materiale for NSM Sikkerhetskonferansen 2020 ligger ute på nett

Annonse

Sist i mars måned bruker Nasjonal Sikkerhetsmyndighets (NSM) sikkerhetskonferanse å gå av stabelen i Oslo. Med tanke på at dette arrangementet pleier å trekke mer enn 850 deltakere, så var det ingen overraskelse at årets utgave av Sikkerhetskonferansen ble avlyst da myndighetene begynte å stramme inn på antallet mennesker som får lov til å samle seg for å hindre spredning av koronaviruset.

Nå tilbyr NSM et lite plaster på såret for de som føler at de gikk glipp av noe viktig da årets konferanse utgikk.

Åtte NSM-podcaster

På sine nettsider kan vi lese at NSM har et behov for å tilgjengeliggjøre innholdet som skulle vært presentert på årets konferanse. Derfor har vel kjente Roar Thon fra NSM intervjuet åtte av sine NSM-kolleger om temaene de skulle ha presentert på konferansen.

Temaene for disse intervjuene er: Grunnleggende nasjonale funksjoner og veien videre; Grunnprinsipper fysisk sikkerhet; Grunnprinsipper IKT 2.0; Grunnprinsipper personellsikkerhet; Grunnprinsipper sikkerhetsstyring; Sikkerhet i anskaffelser; Hvis fienden kaprer dronen; og Håndtering av uønskete hendelser.

Disse intervjuene er publisert som podcaster via Soundcloud, og du finner disse intervjuene på NSMs samleside for Sikkerhetskonferansen.

Kjetil Nilsen, direktøren i NSM, understreker i en introduksjonsvideo at sikkerheten til stadighet må stå på agendaen. Han peker på flere forsøk på svindel og annen datakriminalitet i ny drakt i kjølvannet av epidemien, og bruk av hjemmekontorbruk med kanskje svakere sikkerhet enn det vi er vant med på jobben, som gode grunner til å fortsette sikkerhetsarbeidet, også mens samfunnet er i en uvanlig situasjon.

Nilsen antyder også at NSM kommer til å publisere mer materiale på nettsiden til Sikkerhetskonferansen ut over våren, så for interesserte er det god grunn til å lage et bokmerke på denne siden.