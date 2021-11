Tung satsing på Smartby-utvikling gjennom nytt innovasjonssenter

Annonse

Smedvig, Sparebank1 SR-bank, Lyse og Stavanger kommune går sammen med internasjonale storaktører for å løfte innovasjons- og omstillingskraften i Rogaland ytterligere ved å skape innovasjonssenteret Nordic Edge Innovation Lab.

Målet med innovasjonssenteret skal være å samle ulike initiativer, miljøer og programmer som til sammen skal skape nye tjenester, løsninger og teknologier. Disse skal akselerere omstillingen til et smartere og mer bærekraftige samfunn hvor mennesket står i sentrum, heter det i en pressemelding fra Nordic Edge.

Samarbeid

Satsingen knyttet til utvikling og drift av innovasjonslaben er foreløpig i overkant av tjue millioner kroner. I tillegg vil betydelig investorkapital knyttes til satsingen.

– Dette gir oss mulighet til å foreta investeringer i selskaper som kan levere smarte og bærekraftige løsninger til et internasjonalt marked, sier Karl Fjelde Nevland, Manager i Nordic Edge Innovation Lab.

Sammen med Tieto, er Microsoft ett av selskapene som går inn i og styrker innovasjonslaben. Teknologigiganten bygger datasenter i Stavanger-regionen som en del av sin globale ekspansjon og har siden 2016 vært en strategisk partner av Nordic Edge.

– Våre fremtidige utfordringer løses i fellesskap der innovasjon skjer i spenningsfeltet mellom ulike fagområder. Ved å samle et pulserende og bærekraftig Smartby-økosystem, og tilgjengeliggjøre den nyeste teknologien fra Microsoft, håper vi å kunne initiere en gnist til innovasjon og kreativitet, sier Shahzad Rana, CTO/NTO i Microsoft Norge, og fortsetter:

– Jeg er overbevist om at vi kan se løsninger og nye forretningsmuligheter fra etablerte og Start-Ups som bidrar til å løse samfunnsutfordringer - for et globalt marked, sier han i meldingen.

En hub

Ifølge pressemeldingen vil Nordic Edge Innovation Lab bli blant Europas største innovasjonsnettverk for smartere byer og samfunn. Innovasjonssenteret vil blant annet bestå av kontorer, prototype-laber og et eget event-område.

Chief Innovation Officer i Nordic Edge, Bjarne Uldal, håper at innovasjonslaben kan fungere som en katalysator som bringer sammen offentlige virksomheter, private aktører og kapital.

– Innovasjonslaben vil bli en «hub» hvor fagfolk med ulik spisskompetanse kan møtes og samarbeide om felles prosjekter. Dette er nødvendig for å sette trykk bak omstillingen til et smartere og mer bærekraftig samfunn. Det vil også være klare koblinger mot nasjonale og internasjonale miljøer som blant annet, nettverket av 40 danske byer, Gate 21, Smart City Sweden, Clean og BloxHub, sier Uldal i meldingen.



Det nye innovasjonssenteret vil åpne dørene på nyåret.