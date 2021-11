Norsk finalist i global cybersikkerhetskåring

Annonse

Siden 2019 har Cybersecurity Woman of the Year Awards (CSWY) blitt delt ut til kvinner som utmerker seg i cybersikkerhetsbransjen globalt.

I år var Mia Landsem, som til daglig jobber som etisk hacker i Orange Cyberdefense, en av tre finalister i klassen «People's Choice». Landsem gikk dessverre ikke helt til topps, da det var Confidence Staveleys fra Nigeria som som ble kåret til vinner tirsdag denne uken. Staveleys fikk utmerkelsen på grunn av sitt arbeid for digital sikkerhet for kvinner og barn på nett i Afrika. Arrangementet gikk av stabelen på et arrangement i Las Vegas, USA.

Mia Landsem setter stor pris den anerkjennelsen hun nå får også internasjonalt for sitt arbeid for å hjelpe ofre for nakenbildespredning på nett.

– 1. juli i år fikk vi nye lover om bildemisbruk i Norge, men det har fortsatt land som ikke har beskyttelse eller lover som behandler bildemisbruk på nett. Jeg vil være med å endre dette og ønsker mer fokus på seksuelle overgrep mot barn på nettet. Denne kåringen har vært en døråpner til mange nye og viktige kontakter for meg, og jeg vil fortsette min misjon og bruke min stemme for å redde barn som er ofre for overgripere på nett, sier Landsem i en pressemelding Orange Cyberdefense.