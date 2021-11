Kunnskapsminister Jan Tore Sanner på jentefest

Annonse

På Deichmanske bibliotek i Oslo finner vi Margarita, Johanne, Vilde, Michelle og Amalie. I dag er det Girl Tech Fest, og jentegjengen fra Trasop skole kan fortelle at de har deltatt på forskjellige verksteder hvor de blant annet har laget roboter og musikk, og drevet med plastilina. Nå sitter de dypt konsentrerte med hver sin ipad og programmerer i CodeStudio.

Ved siden av jentene sitter kunnskapsminister Jan Tore Sanner. Han følger nøye med mens jentene peker på skjermene og forteller om hva de driver med.

– Jeg ser jo her at jentene er begeistret og flinke. Jeg synes det er moro å se hvordan de jobber. Det er åpenbart at dette er noe som fenger, sier han, og forteller videre at han har hørt mye fint om denne teknologimessen som skal bidra til å motivere unge jenters interesse for teknologi, digitalisering og programmering.

Kodefest

Jenter Koder er et frivillig initiativ med et mål om å øke andelen jenter som tar datateknologi og realfag etter fullført videregående. Et av initiativene for å få til dette er arrangementet Girl Tech Fest.

Dette er femte året på rad hvor det arrangeres en fest der jenter på 10 og 11 år får lære og utforske hva teknologi kan brukes til gjennom ulike teknologi- og designverksteder.

Jenter Koder er etablert som et samarbeid mellom tech-kvinner representert i blant annet Oda, TENK-Tech-nettverket for kvinner, Girl Geek Dinners, Norway Makers, Deichmanske Bibliotek og IKT-Norge.

Digitale prøvekaniner?

I IKT-Norge, som er bransjeorganisasjonen for digitale næringer, mener de at bruk av digitale læremidler gir positive effekter, men at feil bruk av teknologi - ikke gir verdi.

I høst har det vært en diskusjon der det hevdes at dagens elever er blitt digitale prøvekaniner.

– Hva tenker du om det, Jan Tore Sanner?

– Først og fremst at ipad og annen teknologi ikke er noe mål i seg selv. Det må være et pedagogisk verktøy, og derfor er det viktig at lærerne og skolen også har teknologisk forståelse, sier Sanner, og forteller videre at regjeringen legger vekt på digitalisering og ny teknologi som en del av både lærerutdanningen og videreutdanningen.

– For oss er er teknologien et pedagogisk verktøy. Men, det er også viktig at alle elever får muligheten til å møte teknologi i skolen, og at man ikke er avhengig av at dette er noe man lærer hjemme, sier han.

Sanner forteller videre at han synes det er gledelig at mange skoler er blitt flinkere til å ta programmering inn som en naturlig del av undervisningen. Han tror også at nye læreplaner vil være et løft for teknologi i skolen.

– Digital drømmekraft og digital sikkerhet blir en del av de nye læreplanene, men også programmering og algoritmisk tenkning. Det er viktig at det er en del av undervisningen. Det er viktig at teknologien er en del av den pedagogiske konteksten som lærerne bruker i sin undervisning, sier Sanner og fortsetter:

– Når vi er opptatt av at skolen skal bruke ny teknologi, så er det jo ikke teknologien i seg selv, men det er for å fremme god undervisning.

Ingen tvil

Jentegjengen fra Trasop skole, forteller at de har kodetime i klassen hver tirsdag, og at det er noe de setter pris på. Kodetime er gøy, forteller de.

– Synes dere at det burde være mer eller mindre koding på skolen?

– Mer, roper jentene i kor.