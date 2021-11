Covid-19 medfører masse mus og tastaturer

Annonse

Logitech har solgt mus, tastaturer og ikke minst web-kameraer i bøtter og spann i selskapets andre kvartal. Over en milliard dollar klirrer i kassen.

Det sveitsiske selskapet kaller, som de fleste andre, 2020 som et "utfordrende år". De viser til pandemien, men aldri har de solgt mer av produkter som egner seg for et hjemmearbeidende arbeidsliv.

Salget av mus og tilsvarende pekeinnretninger økte 35 prosent, tastaturer 44 prosent og annet utstyr med 140 prosent. Spillutstyr teller godt med her, med 84 prosents vekst.

Sjå, bæssfar

Men det er web-kameraer som virkelig selger. Veksten i salget av pc-tilknyttede kameraer har for Logitech økt to og en halv gang siden i fjor. Og de har problemer med å få produsert nok.

Derimot er det én gjenstand som ikke selger noe særlig: Høyttalere. Særlig mobile sådanne. Det betyr vel at arbeidslivet fungerer som det pleier, det gjelder å synes i møter og slett ikke få med seg hva som blir sagt.