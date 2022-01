Ny avtale skal gjøre Vipps-betaling tilgjengelig i flere butikker

Annonse

Vipps i betalingsterminaler ble lansert våren 2020. Ifølge Vipps øker bruken jevnt hver måned, og volumet skal allerede være tidoblet fra august i fjor, og ligger nå på over 100.000 transaksjoner i måneden.

Nå skal en ny avtale, mellom Nets og Vipps, sørge for at tjenesten etterhvert vil være tilgjengelig overalt der du betaler. Det skriver Vipps i en pressemelding.

Tjenesten vil være tilgjengelig fra høsten 2021 for kundene i varehandelen.

Vipps QR

Løsningen til Vipps som gjør det mulig å bruke Vipps til å betale i butikkenes terminaler bygger på infrastrukturen til BankAxept. Nesten alle butikker med betalingsterminal tilbyr BankAxept, og frem til nå skal over 3 millioner BankAxept-kort digitalisert i Vipps.

– Avtalen er et viktig løft for mobilbetalinger i butikkene. Nets gir oss en enorm distribusjon og betydelig større Vipps-tilgjengelighet i landets butikker. Med de mange bruksmulighetene QR-koder gir, tror vi tjenester som Vipps kommer mer og mer fremover. Ikke bare i butikkene, men også på gateplan og på nett, sier Rune Garborg i Vipps, i en pressemelding fra selskapet.

Jørgen Stråtveit, Landssjef for Nets i Norge, følger opp:

– I Nets ser vi frem til lanseringen av Vipps QR betaling. Vi ser at kunder har ulike preferanser og det gjelder også hvordan de ønsker å betale i butikk. Fremveksten av mobilbetaling i butikk vil øke kraftig med Vipps og forventes å erstatte noe av det tradisjonelle kortbetalingsvolumet. For butikken er det enkelt å tilby tjenesten da funksjonaliteten vil ligge tilgjengelig som en av flere tjenester i betalingsterminalen.

Krever en vaneendring

Kort dominerer som betalingsmetode i butikkene i dag, og over 80 prosent av betalingene skjer kontaktløst ved at kortholderne tæpper kortet over betalingterminalen. Vipps fungerer på en annen måte. Kunden skanner en QR-kode som vises i skjermen på betalingsterminalen. Betalingen belastes deretter kontoen på samme måte som om kunden hadde betalt med plastkortet.

– Det tar tid å endre folks vaner og få dem til å bytte ut kortet med mobilen, på samme måte som det tok tid å endre fra kontanter til kort. Flere og flere oppdager imidlertid forenklingen med å bruke mobilen overalt, og blir mer og mer vant til å skanne QR-koder både i butikk og på nett, avslutter Garborg.