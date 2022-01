Norske Myreze har utviklet virtuelt studio for The Weather Channel

Annonse

The Weather Channel når ut til 80 millioner husstander i USA. Nå har bevegelsesgrafikkfirmaet Myreze, fra Bergen i Norge, skapt et helt nytt studio for den gigantiske værkanalen.

Myreze oppgir i en pressemelding at de har skapt verdens første virtuelle tv-kanal, og at det nye studioet kan forvandle seg raskt og sømløst. Ved å ta i bruk morgendagens teknologi skapes en opplevelse der store virtuelle verdener veves sammen med vær-presentasjoner.

En stor jobb

– At et lite selskap fra Bergen får gjøre verdens første virtuelle TV-kanal kan sammenlignes med at en bilmekaniker i Nord-Norge plutselig får i oppgave å bygge den neste romfergen for NASA, sier Björn Myreze, daglig leder i Myreze, i meldingen.

Det nye studioet skal ifølge meldingen være det sentrale knutepunktet for værrelaterte nyheter i USA i mange år fremover. Og det er tydelig at den amrikanske værkanalen er fornøyd med samarbeidet:

– Myreze har vært en fantastisk samarbeidspartner i arbeidet med å få frem imponerende visuelle miljøer, slik at vi kan gjøre vær presentasjonene mer levende, sier designsjef Michael Potts ved The Weather Channel, i meldingen.