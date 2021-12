Wallenius Wilhelmsen legger alle sine it-systemer i skyen

Annonse

9500 ansatte. 130 lasteskip. 120 prosesseringssentre for biler og tungt utstyr. 15 handelsruter på 6 kontinenter. Det blir mange it-prosesser. I løpet av neste halvår skal alle disse flyttes ut i skyen.

– Vi skal ligge i forkant av disrupsjonsbølgen. Derfor bruker vi helt bevisst moderne teknologi for å få fortrinn på forretningssiden, sier Totto Befring, leder for infrastrukturtjenester i Wallenius Wilhelmsen, i en pressemelding fra Sopra Steria.

Microsoft Azure er den utvalgte skyplattformen, men flyttingen skjer ved hjelp av Sopra Sterias skykatalog, RightCloud.

Avtalen inkluderer it-drift, servicedesk og sikkerhetsovervåking gjennom selskapets døgnåpne sikkerhetssenter i Oslo.

Miljøgevinst

Ifølge Befring skal Wallenius Wilhelmsen nå få enda bedre innsikt i sine skykostnader, samtidig som kapasitet vil kunne skaleres etter behov.

Selskapet vil få større manøvreringsrom og bedre beslutningsgrunnlag.

Overgangen fra bakke til sky vil kunne øke innovasjonstakten for selskapet, og skal dessuten redusere it-driftskostnadene med 40 prosent, heter det i meldingen.

Effektivisering betyr også miljøgevinst i form av mindre utslipp fra datasentrene. Wallenius Wilhelmsen har ambisjoner om å bli et nullutslippsselskap, og er en av grunnleggerne bak forbundet Getting to Zero Coalition.

Selv om avtalen dekker verdensomspennende operasjoner, er Befring opptatt av at tyngdepunktet befinner seg i Norge.

– Her sitter svært tunge fagmiljøer på skyløsninger, ikke minst på Azure. Vi har fått et svært godt inntrykk av Sopra Steria og den kompetansen de sitter på, og vi gleder oss til å gå i gang med samarbeidet, sier han.

Satser friskt

Annonse

Trond Pedersen, salgsdirektør for infrastruktur og drift i Sopra Steria, forteller at det er snakk om en stor og strategisk viktig skyavtale som dekker en rekke områder, alt fra sensorteknologi og tingenes internett (IoT) til 5G og autonome lasteskip.

– Anskaffelsesprosessen tok tre måneder, noe som forteller oss at Wallenius Wilhelmsen vet nøyaktig hva de vil ha, og at de satser friskt. De er en verdensleder på sitt felt, og er veldig tydelige på at de ønsker å beholde denne posisjonen. Vi blir deres globale samarbeidspartner, med en internasjonal leveransemodell og ledelse fra Norge, sier han i meldingen.