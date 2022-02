Tørrbulkselskapet Western Bulk fornyer tilliten til IT-selskapet Visolit

Annonse

– Vi er stolte av fornyet tillit fra et globalt selskap som er ledende i sin bransje, og som tar ytterligere store steg på skyreisen de neste årene, sier konsernsjef i Visolit, Terje Mjøs i en melding fra selskapet.

Tørrbulkselskapet Western Bulk har vært kunde hos it-selskapet Visolit siden 2014, og har den siste tiden gjort flere investeringer i teknologi for å styrke forretningen.

Western Bulk har 120 ansatte globalt, hvorav 60 ansatte holder til ved hovedkontoret i Oslo. Selskapet omsatte i 2018 for 8,6 milliarder NOK, og transporterte i 2018 hele 37,6 million tonn tørrbulk, med en flåte av 151 skip, for mer enn 300 cargokunder over hele verden.

– Den økende endringstakten i teknologisk utvikling fører til nye verktøy, nye muligheter og nye utfordringer. Selv om shipping allerede er ekstremt konkurranseutsatt, kommer teknologi til å utfordre bransjen ytterligere. Ved å investere i teknologi og jobbe med sterke partnere som Visolit, utvikler vi systemer og verktøy som vil styrke våre konkurransefortrinn, sier konsernsjef i Western Bulk, Hans Aasnæs, i meldingen.

Visolits kundeserviceapparat er tilgjengelig 24/7, noe som skal være sentralt for Western Bulk. Skipene står aldri stille, og de ansatte er avhengige av å få rask hjelp fra et kundeserviceapparat med høy kompetanse.

– Western Bulk trengte fleksibiliteten for å kunne bevege seg raskere enn andre. Da ønsker man ikke å binde seg til èn bestemt skyleverandør eller plattform, og den fleksibiliteten får de med Visolit, sier Mjøs.

Visolit leverer nå skytjenestene i Azure, i tillegg til en rekke tjenester på skyoptimalisering, backup, nettverk og sertifikater. Fremover blir også konsulent- og rådgivningstjenestene fra Visolit viktige, heter det i meldingen.

På de kommende teknologi- og forbedringsmøtene handler det om nye produkter, innovasjoner og hva partene kan endre for å bli bedre.

– Vi har en sterk tro på å kombinere vår sterke shipping-erfaring og kommersielle teft med det verdiskapende potensialet i ny teknologi. Det forutsetter at man velger strategiske partnere, og det har vi med Visolit på laget, forteller Aasnæs.