Utviklere fortviler over svindelannonser i app-er på Microsoft Store

Applikasjonsutviklere klager over at programmene deres viser brukerne søppelannonser eller rene svindelannonser. Det er programvare hvor de har benyttet Microsofts Advertising Software Development Kit (SDK), som rammes av dette. Dette er et verktøy hvor utviklere genererer inntekt ved at applikasjonene viser annonser, som Microsoft som leverer, skriver Theregister.

En tråd i Microsoft support-forum, som startet 28. april, klager utviklere over at søppelannonser tvinges på brukerne og åpner vinduer i brukerens nettleser. Ofte inneholder disse skremmende advarsler om at brukerens enhet er infisert med virus eller skadet på annen måte.

Deretter ledes brukeres over til svindleres nettsider hvor de tilbyr å fikse «problemet» mot betaling. Dette rammer også brukere av Xbox One med programvare som bruker dette SDK-et. Dette går selvsagt ut over utviklerne som fremstår som useriøse i brukernes øyne, og de risikerer både å miste tillit og inntekter.

Ingen kvalitetssikring?

Det ser ut til at kriminelle er i stand til å kjøpe ganske påtrengende og villedende annonser gjennom Microsoft. Utviklere har henvendt seg til selskapet for å finne ut hvorfor applikasjonene deres tvinger svindelannonser på brukerne.

– Dette er veldig bekymringsfullt, siden Microsoft hevder at applikasjoner i Microsoft Store er totalt sikre, sier leseren Dave Wade til Theregister.

– Dette tar livet av brukeropplevelsen av hvilken som helst app som bruker Microfts Advertising SDK. Hvordan kan du forvente at brukerne å stole på en app fra Microsoft Store, når de blir utsatt for at nettleseren popper opp med en opplagt svindelside, sier en misfornøyd utvikler i Gameface.

Theregister ba Microsoft om en kommentar, og fikk tilbake et standardsvar:

«Microsoft does not send unsolicited messages to request personal or financial information, to provide technical support to fix your computer, or to send intimidating alerts with threats to take action. If you receive an unsolicited message or see a pop-up on your computer – don’t take the risk – just close your browser».

Imens er brukere og utviklere like kloke og frustrerte over alle søppelannonsene.