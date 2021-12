Zoom vil tjene penger på event

Annonse

Med Zoom Events vil selskapet videreutvikle de rene videomøtene til en event-plattform der brukere kan holde arrangementer og selge billetter til disse via Zoom. OnZoom, selskapets nåværende event-plattform vil bli innlemmet i det nye produktet, som skal være klart til sommeren.

– Det er en spennende tid å være i Zoom hvor innovasjonstakten fortsetter å akselerere, sier Oded Gal, produktansvarlig i Zoom i en melding. Vi vet at folk ser etter fleksibilitet i hvordan de deltar på arrangementer i fremtiden. Hybridmodellen er kommet for å bli, og Zoom Events er en perfekt løsning for våre kunder som ønsker å produsere og være vert for kunde-, firma- og offentlige arrangementer med en enkel, men likevel kraftig løsning.

I en amerikansk undersøkelse gjort av Zoom sa 80 prosent at de forventer et virtuelt element til alle arrangementer også etter covid, hvor 52 prosent sier de vil delta både fysisk og virtuelt.

Den nye plattformen vil la brukere selv sette opp bilettkjøp til arrangementer samt gi statistikk i etterkant av arrangementet. Løsningen skal være åpen for de som allerede betaler for Zoom.