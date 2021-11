Snart kan du se ni personer samtidig på Teams

"Vi har hørt dere! Vi øker antallet synlige deltakere i Microsoft Teams-møtet til ni. Kommer snart."

Slik lyder en twitter-melding fra Microsoft Teams.

I følge IDG.se skal meldingen ha kommet etter et opprop der over 40.000 personer har ønsket muligheten til å se flere brukere på skjermen samtidig.

Vår svenske søsteravis skal ha funnet saken hos ZD.net, som skriver at den nye funksjonen vil være tilgjengelig i slutten av april, og at utviklingsgruppen bak Teams jobber med å øke dette antallet ytterligere.

We heard you! We're increasing the number of participants who can be viewed simultaneously on the #MicrosoftTeams meeting stage to 9. Rolling out soon. pic.twitter.com/LsRbsqHzkq