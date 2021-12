Microsoft og Walmart sammen om TikTok

Annonse

I kampen om å få være den som kjøper videoappen TikToks interesser i Nord-Amerika er det til en viss grad kaos om dagen. Flere selskaper kjemper om å nå fristen den amerikanske presidenten, Donald Trump, har satt til 15. september. Etter denne dato truer Trump med å svarteliste hele selskapet. Grunnen er at amerikanske myndigheter anser at TikTok er en sikkerhetstrussel.

Dette er også grunnen til at moderselskapet Bytedance vurderer å selge sine interesser i Nord-Amerika, Australia og New Zealand.

Det er flere selskaper i USA som forhandler med Bytedance om å overta TikTok. Vi har lenge vært klar over at Microsoft har vært interessert i selskapet. For kort tid siden ble det klart at også Oracle har vist interesse for selskapet. Den siste utviklingen er at også den amerikanske handelsgiganten Walmart har meldt seg på.

Walmart er ikke alene når de nå melder seg på i dette løpet. Walmart går sammen med Microsoft om å få kjøpt TikTok. Når disse to gigantene slår sine kluter sammen har Oracle fått noe å bryne seg på. Her kommer det ikke til å mangle på økonomiske muskler. Når samarbeidet mellom Walmart og Microsoft ble kjent steg Walmarts aksjer med 4,4 prosent, så det kan se ut som om nyheten blir positivt mottatt av markedet.

Slår vi sammen verdien av TikTok i alle de tre nevnte landene, USA, Australia og New Zealand, er verdien anslått til å ligge mellom 25 og 30 milliarder dollar