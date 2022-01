Nordmenn mer taletrengte i koronaåret 2020

Annonse

– Når vi befinner oss i en krisesituasjon, er det tydelig at vi har behov for kontakt med familie og venner, sier Ric Brown, mobildirektør i Telenor Norge, i en pressemelding.

– Vår statistikk bekrefter dette og viser at nordmenn i gjennomsnitt snakket 55 timer i telefonen i løpet av 2020. Det er en økning på over ni prosent fra i fjor. Endringen er ikke dramatisk, men vi ser at lengden på samtalene svinger i takt med utviklingen i koronasituasjonen, fortsetter han.

2020 har vært et år utenom normalen. Dette gjelder også måten vi bruker mobilen på. Vi både snakker mer og lenger i telefonen, og bruker mer mobildata enn før.

Menn mer skravlete enn kvinner

Tall fra Telenors mobilnett viser at innbyggerne i Viken er de mest snakkesalige i landet. Her tilbrakte de i gjennomsnitt 58 timer i telefonen. Rogaland er på sisteplass. Der brukte innbyggerne i gjennomsnitt snaut 48 timer i telefonen. Og menn snakket mer enn kvinner.

– Det er tydelig at det er geografiske forskjeller, men det er også interessant at våre undersøkelser avkrefter myten om at kvinner snakker mer enn menn. Våre tall viser at mens kvinner snakket 51,8 timer i gjennomsnitt på telefonen, tilbrakte menn i snitt hele 52,1 timer på talerøret i 2020, sier Brown.

Nordmenn høyforbrukere av mobildata

I 2020 har de fleste tilbrakt mer tid innendørs enn noensinne, noe som naturligvis har påvirket forbruket av mobildata. Telenors statistikk over mobilbruk viser at forbruket fortsetter å øke, fra 51 gigabyte (GB) i gjennomsnitt i 2019 til 58 gigabyte i snitt i 2020.

– I Telenor har vi tidligere estimert at dataforbruket vil øke rundt 30 prosent årlig. I 2020 var økningen i gjennomsnitt på nærmere 14 prosent, så det er tydelig at covid-19 har hatt en effekt på mobildataforbruket. Det er naturlig når vi tilbringer det meste av tiden hjemme. Dersom vi inkluderer alle mobildatatjenester, blant annet trådløst bredbånd, blir bildet annerledes. Forbruket av mobildata i november sammenlignet med samme måned i fjor har da økt med hele 40 prosent. Nordmenn er fortsatt høyforbrukere av mobildata, sier mobildirektør Ric Brown.

Menn topper også denne listen. Ifølge statistikken brukte menn i gjennomsnitt 69 GB mobildata i 2020, mens kvinner bruker i gjennomsnitt 45 GB. Det er en tydelig oppgang fra fjoråret, hvor menn brukte 58 GB og kvinner 40 GB. Her er det også tydelige geografiske forskjeller.

– Oslo-borgere bruker desidert mest mobildata i Norge, med et forbruk på over 74 GB i gjennomsnitt. På andreplass finner vi Troms og Finnmark, tett etterfulgt av Trøndelag på tredjeplass, sier Brown.

(©NTB)