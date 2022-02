Visual Studio 2022 annonsert

Annonse

Microsoft har kunngjort Visual Studio 2022.

IDE'et blir oppdatert trinnvis, og skal gjøre Mac-versjonen likere Windows.

Visual Studio 2022

Microsoft vil først og fremst gjøre Mac-versjonen mer Mac-aktig gjennom bruk av UI-komponenter fra macOS. Men også Git-funksjonalitet som Git Changes kommer til Mac.

Også ikoner blir freshet opp, og i tillegg kommer Microsoft med en helt ny font kalt Cascadia Code som du kan inspisere allerede nå.

Windows-versjonen vil nå (endelig) støtte 64-bit, noe som vil merkes av utviklere med store prosjekter med mange og tunge filer.

En vesentlig ny funksjon er den utvidete støtten for nye .NET 6 som skal samle både nett, mobil-apper og programmer for skrivebords-OS i samme rammeverk. Dette inkluderer app-UI'et .NET Maui som gir kryss-plattform støtte for klienter på både Windows, Android, macOS, og iOS. I tillegg selvfølgelig også ASP.NET Blazor.

Hot Reload

Kjærkomment vil også være den nye funksjonen .NET Hot Reload som lar deg endre kode uten at du må omstarte appen og dermed risikere å miste dens state eller data.

C++

Hardcore-kodere som skriver i C++ kan glede seg over utvidet støtte for C++20, ny tooling og IntelliSense-funksjonalitet.

Via Microsoft