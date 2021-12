Sopra Steria mottok utmerkelse av globalt analyseselskap

Annonse

I Nelson Halls NEAT-analyse fremheves Sopra Sterias sterke konsulentmiljø, vertikale ekspertise og holistiske tilnærming til skyleveranser. Et stort antall sertifiserte ansatte, satsing på innovasjon og et tydelig nærvær på det europeiske markedet settes også med positivt fortegn. Det skriver Sopra Steria i en pressemelding.

Odd Inge Bjørdal, direktør for teknologi og drift i Sopra Steria, mener utmerkelsen henger høyt, og at den er en bevis på at konsulentselskapet leverer gode, skalerbare skytjenester ut fra kundens egne behov og forutsetninger, og sier at dette er en viktig del av selskapets mål om å være den ledende digitale transformasjonspartneren på markedet.

I 2018 lanserte Sopra Steria et nytt konsept for leveranse av skytjenester: Sopra Steria RightCloud.

– De forskjellige skyplattformene gir bedrifter og organisasjoner enorme muligheter for innovasjon, samtidig som de har både fordeler og ulemper. Med RightCloud kan vi velge den mest passende teknologien, skalere leveransen og støtte våre kunder på en langt mer effektiv måte i et marked hvor det er stort underskudd på kompetanse og kapasitet, sier han i meldingen.