Tekna krever flere studieplasser for IKT etter rekordhøye søkertall

Samordna opptak til høyere utdannelse viser rekordhøy søkning, både til høyere utdannelse generelt, og til it-fagene spesielt. I år søkte over 150.000 på plasser ved universiteter og høgskoler, en økning på 8,7 prosent fra året før, og ny rekord. For it-fagene var økningen i antall søkere på solide 13,7 prosent, til 7.126 søkere. Det er også ny rekord.

Men samtidig som at antallet førstevalgsøkere til it-fagene økte med 860 fra i fjor til i år, så økte antallet planlagte studieplasser med beskjedne 35. Dette bekymrer Tekna, som organiserer de fleste teknologene med mastergrad eller høyere utdannelsesnivå.

Krever flere IKT-plasser

Det er presidenten i Tekna, Lise Lyngsnes Randeberg, som målbærer organisasjonens forventninger:

– Det er viktig og gledelig at mange søker seg til IKT-fagene, men dette må følges opp med flere studieplasser. Vi forventer at regjeringen gjør institusjonene i stand til å tilby flere studieplasser innen dette fagområdet. Det hjelper lite at flere vil studere IKT dersom de blir møtt med stengte dører, fastslår hun i en pressemelding.

I år var det 7126 søkere til IKT-fagene, mot 6266 i fjor. Antallet planlagte studieplasser er bare 2292. Kvinneandelen som vil studere IKT har økt med 28 prosent.

– Vi trenger flere med IKT-utdanning, både kvinner og menn. Den pågående digitaliseringen krever økt kompetanse, og utfordringene knyttet til IKT-sikkerhet er økende. Vi trenger også flere med kompetanse på IKT-sikkerhet, for vi er avhengig av at folk har tillit til de digitale tjenestene, legger Randeberg til.

Årets søknadstall viser også en gledelig utvikling for realfagene etter at fjoråret viste en tilbakegang på 6,2 prosent i søkningen til området. I år økte antallet søknader med 12 prosent, mens teknologifagene hadde også en oppgang på 5,1 prosent, noe som er bra etter 1,8 prosent nedgang i 2019.

– Dette er bra, vi trenger flere gode realister og teknologer. Det er i samspillet mellom disse fagområdene vi finner løsningene på utfordringer knyttet til blant annet klima, energi og helse. Teknologi- og realfag har vært med å bygge landet og er med på å forme fremtiden, avslutter Randeberg.