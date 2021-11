Visma åpner dørene for skoleungdom under OD-dagen

Annonse

Operasjon Dagsverk (OD) er en årlig solidaritetsaksjon arrangert av, med og for ungdom. Nå søker Visma etter elever fra ungdoms- og videregående skole som kan tenke seg å delta på en litt annerledes OD-dag den 31. oktober.

– Vi søker seks skoleungdommer som først og fremst ønsker å lære mer om hvordan teknologi kan forenkle og effektivisere hverdagen til den enkelte. Vi stiller ingen krav til forkunnskaper - det viktigste er en god dose kreativitet, lekenhet, nysgjerrig sans og et ønske om å lære, sier Vidar Evensen, administrerende direktør i Visma Consulting.

Selskapet lover at en OD-dag i selskapet vil gi kunnskap og erfaringer som ellers ikke står på pensum, som blant annet Internet of Things (IoT) og kunstig intelligens (AI).

Rekruttering

Hvert år ansetter Visma i Norge ca. 50 nyutdannede studenter med bakgrunn fra ikt-studier. It-selskapet opplever nå at rekrutteringsprosessen blir tøffere år for år, og at kampen om de beste hodene tilspisser seg i takt med at alle bransjer søker etter spesialisert it-kompetanse.

– It-bransjen representerer en fremtidsrettet næring som kommer til å spille en stadig viktigere rolle i årene som kommer og vil forme våre samfunn i enda større grad enn i dag. It-kompetanse av høy kvalitet og nok kompetent arbeidskraft er kritisk for å digitalisere både privat og offentlig sektor. Hvis ikke vil det på sikt svekke Norges konkurranseevne, sier Evensen,i en pressemelding fra Visma.

Visma håper at elevene som skal jobbe som it-konsulenter under OD vil se noen av mulighetene som finnes innenfor it-bransjen, og at det forhåpentligvis vil inspirere flere unge til å velge en studieretning innenfor it.