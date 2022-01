Første Experis Academy-kull er utplassert hos oppdragsgivere

Annonse

Konsulent- og rekrutteringsselskapet Experis tilbyr intensiv it-opplæring via graduateprogrammene i Experis Academy. Nå er de i gang med sitt andre kull på Vestlandet. Det første kullet er nå kommet i en ny fase av intensiv-studiet.

Høster erfaringer

På nasjonalt nivå skal Experis Academy ha hatt over 1000 søkere og 127 deltakere. På Vestlandet har 32 deltakere gjennomført 3 intensive måneder med akselerert læring, eller hurtig-kurs, siden oppstarten i 2019.

Jon Erik Selland er en av disse.

Før Selland begynte på Experis Academy hadde han fullført en bachelorgrad i datateknologi fra Universitet i Stavanger. Våren 2019 var han i intervju hos konsulentselskapet, og etter sommeren var han deltaker på det første kullet til Experis Academy.

– Vi lærte alt av de nyeste innen teknologier og programmeringsspråk, som C# for back-end, Javascript, HTML5 og CCS3. Allerede første uken hadde jeg lært mer enn hva jeg lærte etter et halvt år på universitetet, sier Selland, i en pressemelding fra Experis.

Selland forteller at han, etter å ha fullført tre måneder med intensivkurs, fikk introduksjon av flere relevante praksis-bedrifter i området.

– Først fikk vi en god introduksjon av bedriftene og etterpå hadde vi personlige intervjuer. Allerede neste dag fikk vi tilbakemeldinger om hvem som var aktuelle, og i løpet av få dager fikk jeg vite at jeg fikk denne jobben, sier Selland, som nå er utplassert hos Vitec Plania. Her skal han gjennomføre 12 måneder med spesialisering.

Ikke garantert videre arbeid

Olav Undheim, som er utviklingsleder i Vitec Plania,forteller i meldingen at de benyttet seg av Experis Academy da de var inne i en periode med høy aktivitet, og behovet for flere ansatte meldte seg.

– Etter de første møtene gikk vi videre med tre personer og mer dyptgående intervjuer. Mange var godt egnet, men vi måtte bestemme oss for den som passet best for oss. Nå har vi en deltaker i spesialiseringsperiode hos oss slik at vi kan se om dette kan fungere som en fast ansettelse, sier han i pressemeldingen.

Undheim peker på at løsningen har gitt selskapet mange fordeler i rekrutteringsprosesser. I pressemeldingen fra Experis roser han Experis Academy og sier at de er en forlenget arm av deres egen rekruttering - slik at de slipper å bruke ressurser på dette selv.

– Samtidig er det viktig for oss å finne noen som liker å jobbe med produktutvikling over mange år og som kan fungere for mange ulike kunder og prosesser. Vi kan nå fortløpende vurdere om vi har behov for flere kandidater fra Experis Academy, og er veldig godt fornøyde med prosessen, sier Undheim i meldingen.

Flere kull

Aldersspennet på deltakerne som allerede har vært gjennom en periode med intensiv-kurs har vært fra 23 til 32 år. Deltakerne har bakgrunn fra Universiteteter og høykoler, og kommer fra ulike it-linjer på bachelor eller mastergradsnivå.

Det siste kullet var ferdig med sin «accelerated learning»-periode etter påske og Experis jobber nå med å finne gode selskaper for spesialiseringsperioden.