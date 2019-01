Det er Hurtigrutens MS Roald Amundsen som skal ta naturen hun seiler i med seg innendørs. Det høyteknologiske midtpunktet på det nye skipet blir verdens høyeste LED-skjerm til sjøs.

Hybrid

– Gjennom å bringe naturen vi seiler i – både over og under vann – inn på skipet, setter vi en ny internasjonal standard for gjesteopplevelsen om bord, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten, i en pressemelding fra selskapet.

Hurtigruten, som er verdens største ekspedisjonscruiseselskap, bygger ekspedisjonsskipene MS Roald Amundsen og MS Fridtjof Nansen. Selskapet avslører i tillegg planer om å bygge et tredje hybridskip. Med plass til bare 500 gjester skal skipene kunne besøke steder som større cruiseskip kanskje bare kan drømme om.

De tre hybridssøstrene skal utforske noen av verdens mest unike og utilgjengelige farvann, heter det i meldingen.

VAKKERT: Naturen utenfor kommer inn på de nye cruiseskipene fra Hurtigruten. (Foto: Hurtigruten)

Kameraer på dekk, undervannsdroner og andre kilder skal kunne strømme levende bilder av den unike naturen og dyrelivet som skipet passerer slik at passasjerene kan nyte den vakre naturen selv om de sitter inne. De levende bildene kan blant annet vises på storskjermen i atriumet.

Enorm oppløsning

Stormskjerm er kanskje mildt sagt. Skjermen vil nemlig strekke seg helt opp til det 10. dekket, gjennom MS Roald Amundsens atrium, og være synlig fra fellesområdene og skipets tre glassheiser. Med LED-teknologien vil skjermen gjengi naturen utenfor med en oppløsning skarpere enn 4K Ultra-HD - med sømløs visning.

– Den enestående bildekvaliteten byr på fantastiske muligheter. Vi kan bruke den til å direktesende foredrag og presentasjoner, sette opp et tema for seilingen, eller skape en spesiell atmosfære. Skjermen skal også brukes til å vise gjestene våre spektakulære naturbilder i et helt nytt format, sier Skjeldam.