Telia kjøper 38.000 privatkunder

I 2013 solgte Telia seg ut av selskapet NextGenTel. Nå kjøper de opp selskapets private mobilkunder. De 38.000 kundene fordeler seg på 34.000 mobilkunder og 4.000 mobile bredbåndskunder. Prisen stipuleres til mellom 75 og 94 millioner kunder litt avhengig av hvor mange kunder som faktisk bli med over til Telia.

Oppkjøp

Tidligere i år kjøpte Christen Sveaas se opp i NextGenTel. Nærmere bestemt 25 prosent av selskapet for 100 millioner kroner. Dette kom like etter at Sveaas tjente godt med penger på at Telia kjøpte opp Phonero. Dette betyr at Telia har kjøpt seg opp i to markeder. Bedriftsmarkedet gjennom Phonero-oppkjøpete og privatmarkedet gjennom oppkjøpet av NexGenTels privatkunder.

Samtidig spekuleres det på om Telia Norge vil gå videre med et oppkjøp innen bredbånd. Telia i Norge har ikke dette i sin portefølje per i dag i motsetning til søsterselskapene i andre land. Broadnet er her et interessant alternativ.