Dette er årets 50 fremste teknologikvinner 

Det er 8. mars og kvinnedagen. Hva passer vel da bedre enn å hedre de 50 kvinnene som har blitt kåret til de fremste tech-kvinnene i Norge. Det er Abelia og Oda-nettverk som står bak kåringen. Under koronakrisen feirer kåringen 5 års-jubileum.

Løfte og inspirere

Formålet med kåringen skal være å øke andelen kvinner som jobber med teknologi og ledelse i næringslivet, ved å løfte frem talenter og gode forbilder som kan inspirere flere kvinner til å velge teknologi.

Etter en åpen nominasjonsprosess er de 50 vinnerne valgt ut av en jury ledet av Abelia-leder Øystein Eriksen Søreide. I juryens kriterier er det fastslått at kandidatene må ha en sentral teknologirelatert eller teknologifremmende rolle.

– Koronakrisen har vist oss enda tydeligere at vi trenger alle gode krefter til å de store utfordringene som vi som samfunn møter. Både kvinner og menn er dagens og morgendagens problemløsere, men fremdeles er det langt flere menn enn kvinner som jobber i denne bransjen. Dette er også hovedmotivasjonen til at Abelia og Oda vil inspirere og motivere enda flere kvinner til å velge yrker innenfor teknologi, sier Øystein Eriksen Søreide, leder av juryen og administrerende direktør i Abelia, i en melding fra Abelia.

– Med året vi har lagt bak oss har den fundamentale rollen teknologi spiller aldri vært tydeligere. Det være seg innen samhandling, helse, bærekraft eller utdanning. De teknologiske løsningene for fremtiden må skapes av alle, og årets tall viser at det fortsatt er for få tech-kvinner i Norge. Da er det ekstra viktig og gledelig at disse fantastiske 50 rollemodellene representerer en stor bredde av muligheter, som vi håper vil inspirere mange flere jenter og kvinner til å skape tech-løsningene vi trenger i fremtiden, sier Kristine Hofer Næss, Chief Customer Officer i Amesto og styreleder i Oda-Nettverk.