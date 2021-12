Fremtidens arbeidsplass: Hvordan blir det nye kontoret?

Annonse

For få måneder siden var det å ta tog til jobben og møte kollegaene i et åpent arbeidsområde noe vi gjorde uten å tenke oss om. COVID-19 endret det. For arbeidsgivere og ansatte blir det trolig aldri helt det igjen samme – og bedriftene må utvikle seg for å møte behovene i etterkant av pandemien.

Hva bør bedriftene gjøre? Svaret mener vi er enkelt. Lag en ny hybridmodell hvor de ansatte kan jobbe eksternt men komme på kontoret ved behov, for eksempel for å samarbeide om et prosjekt. I det scenarioet endrer kontoret seg til et "samarbeidsrom", og kan bety slutten på den åpne kontorløsningen og kontorlandskap som vi kjente det før COVID-19.

Flere selskaper er allerede i gang, og Google, Facebook og Twitter har allerede implementert retningslinjer for permanent, utvidet eller ubegrenset arbeid utenfor kontoret. Ifølge forskning fra Gartner planlegger 82 prosent av ledere å minimum la de ansatte jobbe delvis eksternt. Og en ny global Lenovo-studie viser at de ansatte forventer en lignende endring i arbeidsgivernes mentalitet, hvor 52 prosent av respondentene sier at de tror de vil jobbe mer hjemmefra enn de gjorde før COVID-19, selv etter at alle tiltakene er fjernet.

Gir behov for solid it-fundament

Endringen vil gjøre behovet for et solid it-fundament enda mer avgjørende enn i dag. Det inkluderer pålitelige personlige enheter, sterk cybersikkerhetsprogramvare, og ekstern it-støtte. Teknologien vil bare fortsette å utvikle seg for å møte arbeidstakers og arbeidsgivers behov.

For it-avdelinger blir det avgjørende å investere i infrastruktur som gjør det mulig å administrere en stor ekstern arbeidsstyrke. Dette kan omfatte økende skylagring for mer ekstern lagring, dobling av sikkerhetsløsninger for å håndtere økningen i cybertrusler, og eksterne it-løsninger for å feilsøke ansattes tekniske problemer på lang avstand.

På kontoret kan det bety å skape et miljø der ansatte har sin egen personlige samarbeidsteknologi for å minimere fysisk kontakt. Eller det kan bety å gi de ansatte en bærbar PC som gjør det enklere og mer praktisk å gå fra kontoret til en kaffebar til hjemmet eller hvor som helst imellom, i tillegg til støykansellerende hodetelefoner. Og hjemme kan det kreve at arbeidsgivere investerer i produkter de ansatte trenger til hjemmekontoret, som stående skrivebord, ergonomiske stoler og skjermer.

Er vi mer produktive på kontoret?

I dag har mange arbeidsgivere begynt å innse at de ansatte har vært like produktive hjemmefra som de ville vært på kontoret. Faktisk viser forskningen vår at nesten to tredjedeler av den spurte globale arbeidsstyrken føler at de arbeider mer hjemmefra enn på kontoret.

Da blir spørsmålet; hvorfor bringe dem tilbake til kontoret? Hvorfor ikke heller spare på eiendomskostnader og re-investere i sterkere teknologi får å håndtere et hybrid arbeidsmiljø.

Hybridløsningen passer nok ikke for alle organisasjoner, men er det en ting vi vet er det at kontoret, slik vi kjenner det i dag, vil være annerledes de neste årene. Det å kunne arbeide hvor som helst vil bli en norm, selskapers eiendomsfotavtrykk vil reduseres, og ansatte vil forvente mer av sine arbeidsgivere enn noen gang før.

Annonse

Morten Karlsrud, General Manager, Lenovo Norden